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Опубликованы официальные изображения и дата анонса Honor 50 и Honor 50 Pro

Анонс состоится уже на следующей неделе.
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Китайская компания Honor готовится выйти на международный рынок. После отделения от Huawei в конце прошлого года она анонсировала несколько смартфонов и планшетов, но все они продаются только в Китае. Однако, уже на следующей недели бренд выйдет на мировую арену с премьерой флагманского семейства Honor 50.

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Сегодня, 4 июня 2021 года, производитель назвал дату анонса смартфонов и опубликовал официальные пресс-изображения двух новинок из трёх запланированных. Семейство нового поколения будет включать на старте продаж три модели: Honor 50, Honor 50 Pro и Honor 50 SE. Анонс состоится уже в ближайший понедельник, 7 июня 2021 года. Но полноценная презентация, когда объявят все характеристики и официальные цены для Европы, запланирована на 16 июня 2021 года.

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Honor 50 будет оборудован новой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G, которую анонсировали несколько недель назад. Версия Pro обзаведётся флагманским 5-нанометровым мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 888.

Несколько дней назад в рамках мероприятия HarmonyOS компания Huawei представила планшеты MediaPad Pro 10.8 и MediaPad 11 на чипах Snapdragon 870 и Snapdragon 865 соответственно. При этом обе SoC лишены поддержки мобильных сетей пятого поколения. В смартфонах Honor подобных ограничений не предвидится.

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Подавляющее большинство современных телефонов отличаются лишь дизайном тыльной панели. В этом плане Honor 50 и Honor 50 Pro отличаться не будут. Мы можем видеть сзади две большие круглые площади основной камеры. В стандартном издании будет использоваться 50-мегапиксельный датчик изображения, а старшая модель получит сенсор разрешением 108 Мп. Характеристики ультраширокоугольной камеры и телеобъектива пока что не уточняются. Но учитывая отсутствие перископной оптики, понятно, что кратность оптического зума составит менее 4x.

Honor 50 обещают 67-ваттную проводную зарядку. Honor 50 Pro получит поддержку быстрой подзарядки мощностью 100 Вт. Третья новинка, Honor 50 SE, будет работать на базе одной из однокристальных систем компании MediaTek серии Dimensity. О ценах грядущих смартфонов пока что информации нет. Все три модели поступят в продажу с предустановленным программным обеспечением Google Mobile Services.

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