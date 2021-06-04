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В последнем эпизоде геополитического противостояния между США и Китаем президент Джо Байден вводит в действие новый исполнительный указ, который запрещает инвестиции в 59 китайских компаний, включая Huawei. Указ вступает в силу со 2 августа 2021 года. Новое решение препятствует инвестициям США в китайские компании, подозреваемые в связях с Коммунистической партией Китайской Народной Республики.

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К технологическому гиганту Huawei, который в чёрном списке находится уже третий год, добавились производитель микросхем SMIC, оператор связи China Mobile, поставщик продуктов видеонаблюдения Hikvision и множество китайских компаний оборонного сектора. Президент подтвердил, что в ближайшие месяцы перечень пополнится и другими предприятиями из Поднебесной.

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С введением новых санкций президент Байден усиливает жёсткую позицию в отношении китайских разведывательных и исследовательских компаний в области безопасности. Американские инвестиционные компании и частные лица имеют год на вывод средств из компаний, которые внесены в чёрный список.