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На сайте Foreign Policy появился большой материал, в котором рассказывается о планах Украины стать центром цифровой валюты. В ближайшее время власти примут закон «О виртуальных активах», который даст возможность легализовать криптовалюты в стране наряду со связанными с ними операциями.

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По данным Foreign Policy, в будущем цифровая валюта сможет превратить Украину в международный центр с хорошими условиями для ведущих мировых финансистов, несмотря на все проблемы, с которыми страна столкнулась в настоящее время.

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В ближайшее время городе Запорожье рядом с крупнейшей в Европе атомной электростанцией будет построена ферма для добычи Bitcoin. О проекте стало известно ещё в минувшем году. Тогда же он был одобрен. Для его реализации швейцарская компания H2 инвестирует порядка 700 млн долларов.

Вторая масштабная ферма криптовалюты будет построена в западной части страны, рядом с Ровенской АЭС. Партнёром этого проекта выступает блокчейн-компания Bitfury из Нидерландов. Заметим, что фермы расположатся возле атомных электростанций в связи с высоким уровнем потребления электроэнергии. По данным исследования Кембриджского университета, добыча Bitcoin требует 133,68 тераватт-часов в год, что примерно на 1,5-2% превосходит потребление электроэнергии всей Швейцарии.

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Кроме того, Украина планирует привлекать криптовалютный бизнес за счёт сниженных налоговых ставок. Например, компании, занимающиеся цифровыми валютами, будут освобождены от уплаты НДС, а налог на прибыль составит 5%. В то же время для физических лиц будет установлена ставка 5% со льготным периодом до 2025 года.

На сегодняшний день в сфере цифровой валюты работает примерно сотня компаний из Украины. По данным Hacken, с июля 2019 года в течение года из страны было выведено криптовалюты на сумму 8,2 млрд долларов. После того как закон «О виртуальных активах» вступит в силу, в Украине смогут работать порядка 2 000 криптовалютных предприятий.