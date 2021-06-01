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Китайский технологический гигант Huawei уже много лет не выпускает смартфоны на базе мобильных процессоров Qualcomm. И связано это не столько с американскими санкциями, наложенными в мае 2019 года, сколько с развитием фирменных однокристальных систем Kirin.

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Но всё же уже два года Huawei не может выпускать устройства на чипах Qualcomm, даже если и захотела бы сделать это. Тем не менее сейчас стало известно о том, что китайской компании всё-таки разрешено использовать SoC калифорнийского чипмейкера в девайсах, которые будут работать на базе операционной системы HarmonyOS 2.0. Но при этом они не должны поддерживать мобильных сетей пятого поколения. Хотя будет, как минимум, одно исключение.

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Первым таким гаджетом станет планшетный компьютер Huawei MatePad Pro 10.8. В отличие от 12,6-дюймовой модели, которая получит 5-нанометровую платформу Kirin 9000, эта версия будет оснащаться 7-нанометровым чипсетом Snapdragon 870. Он отличается пиковая тактовой частотой CPU 3,2 ГГц. Чип имеет встроенный 5G-модем.

Планшет будет оборудован IPS панелью с разрешением 2 560 x 1 600 пикселей, 8 ГБ оперативной памяти, накопителем вместимостью 128-256 ГБ и аккумулятором на 7 250 мА*ч. Также грядущей новинке приписывают 13-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную фронтальную и 40-ваттную быструю проводную зарядку.

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Презентация планшетного компьютера состоится уже завтра, 2 июня 2021 года. Близкие к Huawei источники отмечают, что китайская компания намерена выпустить 4G-версии нескольких смартфонов 2020-2021 годов, в которых чипы Kirin будут заменены однокристальными системами Snapdragon.

Ожидается, что Huawei расширит ассортимент 4G-телефонов моделями Huawei Mate 40, Mate X2 и nova 8. Оригинальные версии оснащаются процессорами Kirin 9000E, Kirin 9000 и Kirin 985 соответственно. Первые две SoC выполнены по нормам 5-нанометровой технологии, вторая изготовлена по техпроцессу 7 нм.

Какие чипсеты будут использоваться вместо них, пока что неизвестно. В настоящее время самой мощной системой-на-чипе без поддержки сетей пятого поколения от Qualcomm (из актуальных) является 7-нанометровая платформа Snapdragon 860. Она дебютировала несколько недель назад в POCO X3 Pro. Правда, эта модель стоит порядка 300 долларов, и довольно сложно представить, что этот же чип будет использоваться в сгибаемом смартфоне Huawei Mate X2 за 2 000 долларов. Но время покажет. Ждать презентации осталось сутки.