Huawei разрешили использовать процессоры Qualcomm Snapdragon
Китайский технологический гигант Huawei уже много лет не выпускает смартфоны на базе мобильных процессоров Qualcomm. И связано это не столько с американскими санкциями, наложенными в мае 2019 года, сколько с развитием фирменных однокристальных систем Kirin.
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Но всё же уже два года Huawei не может выпускать устройства на чипах Qualcomm, даже если и захотела бы сделать это. Тем не менее сейчас стало известно о том, что китайской компании всё-таки разрешено использовать SoC калифорнийского чипмейкера в девайсах, которые будут работать на базе операционной системы HarmonyOS 2.0. Но при этом они не должны поддерживать мобильных сетей пятого поколения. Хотя будет, как минимум, одно исключение.
Первым таким гаджетом станет планшетный компьютер Huawei MatePad Pro 10.8. В отличие от 12,6-дюймовой модели, которая получит 5-нанометровую платформу Kirin 9000, эта версия будет оснащаться 7-нанометровым чипсетом Snapdragon 870. Он отличается пиковая тактовой частотой CPU 3,2 ГГц. Чип имеет встроенный 5G-модем.
Планшет будет оборудован IPS панелью с разрешением 2 560 x 1 600 пикселей, 8 ГБ оперативной памяти, накопителем вместимостью 128-256 ГБ и аккумулятором на 7 250 мА*ч. Также грядущей новинке приписывают 13-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную фронтальную и 40-ваттную быструю проводную зарядку.
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Презентация планшетного компьютера состоится уже завтра, 2 июня 2021 года. Близкие к Huawei источники отмечают, что китайская компания намерена выпустить 4G-версии нескольких смартфонов 2020-2021 годов, в которых чипы Kirin будут заменены однокристальными системами Snapdragon.
Ожидается, что Huawei расширит ассортимент 4G-телефонов моделями Huawei Mate 40, Mate X2 и nova 8. Оригинальные версии оснащаются процессорами Kirin 9000E, Kirin 9000 и Kirin 985 соответственно. Первые две SoC выполнены по нормам 5-нанометровой технологии, вторая изготовлена по техпроцессу 7 нм.
Какие чипсеты будут использоваться вместо них, пока что неизвестно. В настоящее время самой мощной системой-на-чипе без поддержки сетей пятого поколения от Qualcomm (из актуальных) является 7-нанометровая платформа Snapdragon 860. Она дебютировала несколько недель назад в POCO X3 Pro. Правда, эта модель стоит порядка 300 долларов, и довольно сложно представить, что этот же чип будет использоваться в сгибаемом смартфоне Huawei Mate X2 за 2 000 долларов. Но время покажет. Ждать презентации осталось сутки.
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