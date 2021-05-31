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Уже через два дня китайская компания Huawei представит операционную систему HarmonyOS 2.0. Программное обеспечение с декабря 2020 года было доступно в виде трёх бета-версий для разработчиков. На выходных производитель уже выпустил первую публичную бета-версию HarmonyOS 2.0. Она стала доступна для девяти смартфонов компании из Шэньчжэня.

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Пока что обновление вышло лишь на модели семейств Huawei P40 и Huawei Mate 40. В отличие от Xiaomi, которая позволяет всем желающим скачать и установить прошивку вручную, компания Huawei рассылает программное обеспечение исключительно «по воздуху». Причём пока что установить обновление можно только в Китае.

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HarmonyOS 2.0 сейчас доступна для флагманов 2020 года Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+. Все они оснащаются процессором Kirin 990 5G, который выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. Все модели продаются официально в России.

В конце зимы 2021 года семейство пополнилось четвёртым флагманом. Он называется Huawei P40, но не поддерживает мобильные сети пятого поколения, так как оснащается однокристальной системой Kirin 990 4G. Она тоже выполняется по 7-нанометровой технологии, но имеет более скромный NPU и заниженную частоту CPU. Смартфон пока что доступен только в Китае.

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Семейство Huawei Mate 40 состоит из пяти флагманских моделей. Одноимённая стандартная версия оснащается однокристальной системой Kirin 9000E. А вот смартфоны Huawei Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 Porsche Design оборудованы мобильным процессором Kirin 9000. Обе платформы выполнены по 5-нанометровой технологии и поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Из пяти устройств в России доступен только Huawei Mate 40 Pro.

В завершение добавим, что стабильная версия операционной системы HarmonyOS 2.0 выйдет 2 июня 2021 года. В будущем компания обещает обновить более сотни уже представленных смартфонов и планшетных компьютеров, включая модели бренда Honor.