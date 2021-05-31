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Китайская компания Meizu представила свои первые полноценные смарт-часы. Новинка называется Meizu Watch (в 2016 году была гибридная модель Meizu MIX). Носимый гаджет имеет широкую функциональность, новую аппаратную платформу и может похвастаться высоким уровнем автономности.

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Meizu Watch заключены в корпус, изготовленный из керамики и алюминиевого сплава. Габаритные размеры составляют 46 x 38,4 x 12,97 мм. Весит модель без малого 70 граммов. Гаджет оснащается 1,78-дюймовой панелью на органических светодиодах. Разрешение составляет 368 x 448 точек, плотность точек – 326 пикселей на дюйм, а максимальная яркость – 500 нит.

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Программной основной в устройстве выступает операционная система Flyme OS for Watch. Несмотря на то, что новинка получила проприетарную ОС, в компании заявили о поддержке программного обеспечения Huawei HarmonyOS.

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Аппаратной платформой выступает 12-нанометрового однокристальная система Snapdragon Wear 4100, которая работает в паре с 1 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR3. Пиковая частота чипа составляет 1,5 ГГц. Встроенный флеш-накопитель типа eMMC имеет вместимость 8 ГБ. Meizu Watch поддерживает технологию Near Field Communication и eSIM LTE.

Смарт-часы умеют отслеживать физическую активность, выполнять мониторинг пульса и определять уровень насыщения крови кислородом. Ёмкость встроенного аккумулятора китайская компания не отмечает, но указывает, что он заряжается за 45 минут с нуля до 100%, а время автономной работы составляет 36 часов. Для подзарядки устройства предусмотрена отдельная станция с магнитным креплением, к которой подключается кабель USB Type-C.

В Китае носимый гаджет начнём продаваться уже завтра 1 июня 2021 года. Рекомендованная производителем стоимость умных часов Meizu Watch составила 235 долларов.