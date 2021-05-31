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Xiaomi HyperCharge – технология быстрой зарядки 200 Вт по проводу и 120 Вт беспроводным путём

Компания Xiaomi вновь удивила.
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Китайская компания Xiaomi в прошлом году показала технологию быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Первым поддержку получил флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra. После премьеры Huawei заявила, что они могли бы представить технологию 200-ваттной подзарядки, но рынок к этому ещё не готов. А вот Xiaomi сегодня, 31 мая 2021 года, анонсировала свою зарядку проводным путём мощностью 200 Вт.

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Технология называется Xiaomi HyperCharge. Её протестировали на модифицированной версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Pro. Обычная версия модели получила поддержку 67-ваттной подзарядки по проводу. Кроме того, тестовая модель оснащается аккумуляторной батареей ёмкостью 4 000 мА*ч вместо 5 000 мА*ч.

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Как оказалось, полностью аккумулятор в смартфоне примерно за 800 долларов с нуля удалось зарядить лишь за 8 минут. При этом всего 44 секунд достаточно, чтобы повысить уровень заряда до 10%. За 3 минуты АКБ заряжается с нуля до 50%.

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Китайская компания также анонсировала технологию HyperCharge для 120-ваттной беспроводной подзарядки. Это тоже рекордный показатель. Для теста вновь использовали модифицированную модель Xiaomi Mi 11 Pro с аккумулятором на 4 000 мА*ч. Напомним, что оригинальный смартфон получил поддержку беспроводной зарядки мощностью 67 Вт.

Полностью подзарядить аккумуляторную батарею в смартфоне получилось за 15 минут, то есть на это потребовалось почти вдвое больше времени, чем в случае с 200-ваттной проводной зарядкой. При этом на подзарядку с нуля до 10% ушла минута, а с нуля до 50% – 6 минут.

Китайская компания Xiaomi пока что не заявляет ни список смартфонов с поддержкой новой технологии HyperCharge, ни даже ориентировочных сроков запуска первых коммерческих решений. Возможно, новая разработка дебютирует в осенних флагмана производителя.

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