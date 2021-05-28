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Xiaomi официально анонсировала смартфон POCO F3 GT на Dimensity 1200

Он станет международной версией Redmi K40 Gaming Edition.
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Китайская компания Xiaomi официально анонсировала смартфон POCO F3 GT. Правда, полноценная презентация новинки состоится лишь в третьем квартале. Соответствующее сообщение появилось на странице бренда POCO в социальной сети Twitter, после чего в YouTube опубликовали видео с телефоном.

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Несмотря на то, что официальная презентация смартфона состоится, как минимум, через месяц с небольшим, технические характеристики уже известны. Всё дело в том, что POCO F3 GT станет международной версией игровой модели Redmi K40 Gaming Edition, презентация которой прошла в последних числах прошлого месяца.

Смартфон оборудован 6-нанометровой однокристальной системой Dimensity 1200 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, частотой до 3,0 ГГц и графическим ускорителем Mali-G77 MC9. Китайская модель оснащается 6-12 ГБ оперативной и 128-256 ГБ встроенной памяти. Но вряд ли POCO F3 GT будет доступен во всех модификациях.

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Устройство оборудовано тройной основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп и 16-мегапиксельной фронталкой. Панель OLED имеет диагональ 6,67 дюйма. Матрица поддерживает частоту обновления 120 Гц. Разрешение соответствует формату Full HD+. Биометрический датчик установлен на тыльной панели.

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За автономность POCO F3 GT отвечает встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 5 065 мА*ч с 67-ваттной проводной подзарядкой. К фишкам смартфона также можно отнести стереодинамики, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, защиту от воды по стандарту IP53 и механические триггеры на правом торце корпуса.

Redmi K40 Gaming Edition в Китае поступил в продажу по цене 310-420 долларов в зависимости от модификации. Столько же на рынке Поднебесной стоила модель Redmi K40 на Snapdragon 870. Последняя поступила в продажу в России как POCO F3. Сейчас смартфон в конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти можно купить за 33 990 рублей. Ожидается, что примерно столько же в России будет стоить и POCO F3 GT.

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