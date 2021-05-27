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Китайская компания Xiaomi редко тестирует смартфоны на прочность. Обычно этим страдают производители далёких эшелонов. Но, когда до этого доходит, телефонам Xiaomi не позавидуешь. Так случилось со вчерашней новинкой Redmi Note 10 Pro 5G, которая прошла экстремальное испытание камнями, шурупами, гайками и прочими предметами.

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Модель нового поколения является первым смартфоном в истории серии, который оснащается стеклом Gorilla Glass Victus (последнее поколение). Для демонстрации всей мощи стекла компания опубликовала специальный видеоролик. На видео показано, каким испытаниям подвергался Redmi Note 10 Pro 5G.

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Компания Corning официально заявляет, что Gorilla Glass Victus вдвое устойчивее к царапинам, чем стекло Gorilla Glass 6. Также оно выдерживает падение на твёрдую поверхность с высоты 2 метра. Но новинка прошла куда больше тестов, чем просто падения.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G попал в стиральную машинку вместе с камнями, мелочью, болтами и гайками. Смартфон также царапали скальпелями, правда твёрдость по шкале Мосса не уточняется. В экран устройства выстреливали орехами и льдом. В итоге все испытания он пережил. Естественно, слепо верить в то, что показали в официальном видеоролике, не стоит. Чтобы в полной мере оценить прочность смартфона, нужно дождаться тестов от независимых ресурсов.

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Напомним, что новинка оборудована процессором Dimensity 1100, который выполняется по нормам 6-нанометровой технологии. Смартфон получил 6,6-дюймовую панель IPS с частотой обновления 90 Гц, 16-мегапиксельную фронталку и основную камеру разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. На борту также есть стереодинамики, боковой биометрический сенсор и аккумулятор ёмкостью 5 000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.

В продаже в Китае новинка появится 1 июня 2021 года. Примечательно, что Redmi Note 10 Pro 5G в модификации 8/256 ГБ стоит на 30 долларов дешевле, чем европейская версия Redmi Note 10 Pro в конфигурации 6/64 ГБ – 310 долларов против 340 долларов (279 евро). Также доступны версии 6/128 ГБ и 8/128 ГБ за 235 долларов и 280 долларов соответственно.