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Китайская компания OPPO у себя на родине представила сразу три новых смартфона во главе с OPPO Reno6 Pro+. Это камерофон с сенсором Sony IMX766, который работает на базе мощного мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 870.

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Модель оснащается панелью AMOLED с частотой обновления 90 Гц, диагональю 6,55 дюйма и разрешением FHD+. Матрица имеет встроенный биометрический сенсор и отверстие для 32-мегапиксельной фронталки. Основная камера представлена четырьмя оптическими модулями. Разрешение главного составляет 50 Мп. В его основе лежит сенсор Sony IMX766. В ультраширокоугольной камере установлен 16-мегапиксельный датчик, а в телеобъективе – 13-мегапиксельный. Также есть сенсор глубины на 2 Мп.

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Однокристальная система Qualcomm Snapdragon 870 дополняется 8/12 ГБ оперативной памяти. Накопитель характеризуется вместимостью 128/256 ГБ соответственно, а за автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4 500 мА*ч с поддержкой 65-ваттной быстрой зарядки. Из остального отметим Wi-Fi, Bluetooth 5.2, USB-C и прошивку ColorOS 11.3 на базе операционной системы Android 11.

Сегодня китайский производитель также анонсировали смартфоны OPPO Reno6 и Reno6 Pro. В первом дебютировал 6-нанометровый мобильный процессор Dimensity 900. Младшая из новинок оборудована основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп, аккумулятором на 4 300 мА*ч и 6,43-дюймовой 90-герцевой панелью AMOLED. Остальные ключевые параметры совпадают.

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В OPPO Reno6 Pro установлен 6-нанометровый мобильный процессор Dimensity 1200. В камере используются сенсоры на 64 Мп и 8 Мп вместе с двумя 2-Мп матрицами. На этом отличия смартфона от версии Pro+ заканчиваются.

Теперь что касается цен. OPPO Reno6 в модификациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оценили в 2 799 юаней (32 000 рублей) и 3 199 юаней (37 000 рублей) соответственно. Версия Pro в базовой конфигурации стоит 3 499 юаней (40 000 рублей), а в топовой – 3 799 юаней (44 000 рублей). Наконец, за OPPO Reno6 Pro+ в зависимости от комплектации компания просит 3 999 юаней (46 000 рублей) или 4 499 юаней (52 000 рублей).