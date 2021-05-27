Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8, Redmi Note 10 Pro и ещё 26 смартфонов получили прошивку MIUI 12.5 Stable
Китайская компания Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12.5 Stable уже почти на три десятка умных телефонов. Постепенно увеличивается и количество смартфонов, которые обновились до новой версии программного обеспечения за пределами Поднебесной. В частности, вне Китая стабильная версия MIUI 12.5 стала доступна для семи устройств разных ценовых сегментов.
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Увы, подавляющее большинство смартфонов получили только более актуальную версию прошивки, в которой исправляются многие ошибки. Например, в начале этой недели мы писали, что после установки MIUI 12.5 появились проблемы у многих моделей, включая недавно анонсированные Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10S, а также Xiaomi Mi CC9 Pro и Xiaomi Mi CC9 Pro Premium, для которых тот апдейт стал первым. Пока что нет никакой информации о неполадках, появляющихся после установки очередной сборки программного обеспечения.
За пределами Китая MIUI 12.5 Stable стала доступна для Redmi Note 10S и Redmi Note 10 Pro уже давно. Обе получили глобальную версию прошивки. А вот Redmi Note 8 2021, который был недавно представлен официально, уже успел получить и европейскую, и российскую версии программного обеспечения. Также вышла глобальная сборка для флагмана Xiaomi Mi 11. Ещё раньше он же вместе с Xiaomi Mi 11 Ultra был обновлён в Европе, а Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max – в Индии.
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В Китае MIUI 12.5 Stable получило только четыре смартфона семейства Redmi K30. Это Redmi K30 5G, Redmi K30i. Redmi K30S и Redmi K30 Pro. Всего в рамках прошлого поколения компания выпустила восемь моделей. А вот семейство Redmi K40, которая пока что состоит из четырёх устройств, уже в полном составе работает на базе стабильной версии программного обеспечения.
Также в Китае обновлены флагманы Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 10 вместе с их версиями Pro и Ultra, семейство Xiaomi Mi CC9, кроме версии Mi CC9e, упрощённый флагман Xiaomi Mi 10S и середняк Xiaomi Mi 10 Youth Edition. В списке и хиты продаж Redmi Note 9 5G / Pro 5G.
Одним из первых стабильную прошивку MIUI 12.5 получил бюджетный смартфон Xiaomi Mi 9 SE. В один день с ним был анонсирован флагман Xiaomi Mi 9 на базе процессора Snapdragon 855. До него стабильная версия оболочки добралась только сейчас.
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Заметим, что все 29 смартфонов, которые уже работают на базе MIUI 12.5 Stable, получили и операционную систему Android 11. Более того, среди всех моделей, которым в будущем станет доступна новая версия прошивки, на Android 10 останутся только Redmi Note 7 / 7S / 7 Pro, Xiaomi Mi CC9e и устройства 2018 года выпуска. Xiaomi Mi MIX 3 5G и вовсе вынужден будет довольствоваться Android 9.0 Pie.
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