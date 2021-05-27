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Американская компания NVIDIA, как и было запланировано, представила финансовый отчёт за первый квартал 2021 года, который является первым кварталом 2022 финансового года. Ещё в апреле Колетт Кресс заявляла, что по итогам первых трёх месяцев года выручка превысит запланированные 5,3 млрд долларов.

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Так и случилось. Доход американского технологического гиганта составил 5,661 млрд долларов, что почти на 7% больше, чем планировалось. В сравнении с показателем первого квартала 2020 года выручка производителя от реализации выросла почти в два раза (84%), а по сравнении с последним кварталом минувшего года – на 13%.

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Также американская компания отмечает рекордный доход от продажи игровых решений. В отчётном периоде она составила 2,76 млрд долларов, увеличившись более чем вдвое (106%) по сравнению с базисным периодом и на 11% по сравнению с показателем предыдущего квартала.

Операционная прибыль NVIDIA по итогам минувшего квартала составила 1,956 млрд долларов, увеличившись за год ровно вдвое. В сравнении с последним кварталом 2020 года рост операционной прибыли составил 30%.

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Чистая прибыль в сравнении с первым кварталом 2021 года тоже существенно выросла. Увеличившись более чем в два раза (109%), она достигла отметки 1,912 млрд долларов. По сравнению с четвёртым кварталом года предыдущего чистая прибыль NVIDIA выросла почти на треть (31%).