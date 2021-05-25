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Китайская компания Realme представила в России смартфоны нового поколения Realme 8 и Realme 8 Pro. Версия Pro будет конкурировать с Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Стандартное издание должно стать альтернативой модели Redmi Note 10S. Правда, она ещё сама до России не добралась.

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Начнём мы с более интересной новинки. Realme 8 оснащается экраном AMOLED без поддержки повышенной частоты обновления. Это главный недостаток в сравнении с конкурентом. Матрица имеет диагональ 6,4 дюйма, а разрешение соответствует формату Full HD+. В дисплей интегрирован оптический дактилоскоп.

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В небольшом отверстии на лицевой панели расположилась 16-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера представлена двумя бесполезными сенсорами на 2 Мп, компанию которым составляют 108-мегапиксельный главный и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модули. Снимать видео можно в 4K, но только при 30 к/сек либо в Full HD при 30-480 к/сек.

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Аппаратной платформой в Realme 8 Pro служит 8-нанометровый чипсет Snapdragon 720G. Он работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 128 ГБ. За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4 500 мА*ч с быстрой проводной зарядкой мощностью 50 Вт.

Realme 8 тоже комплектуется матрицей AMOLED Full HD+ диагональю 6,4 дюйма. Разрешение главного модуля основной камеры составило 64 Мп вместо 108 Мп. Фронталка осталась 16-мегапиксельной. Аппаратным базисом выступает 12-нанометровый мобильный процессор Helio G95. Ёмкость комплектного аккумулятора выросла до 5 000 мА*ч, но мощность быстрой зарядки уменьшена до 30 Вт.

Стандартное издание тоже оборудовано 6 ГБ ОЗУ в паре с хранилищем на 128 ГБ. Кроме того, оба смартфона получили адаптеры Wi/Fi 5 / Bluetooth 5.1, выход под наушники, порт USB-C и поддержку технологии Near Field Communication. В продаже они появятся с прошивкой Realme UI 2.0 на базе операционной системы Android 11.

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Теперь что касается цен. Рекомендованная производителем стоимость Realme 8 Pro в России составила 27 990 рублей. На 1 000 рублей дороже стоит Redmi Note 10 Pro. Правда, смартфон Xiaomi предлагает на 2 ГБ оперативной памяти больше, стереодинамики, защиту класса IP53, чип Snapdragon 732G, аккумулятор на 5 020 мА*ч и 120-герцевый дисплей AMOLED. При этом биометрический сенсор установлен сбоку, а мощность подзарядки снижена до 33 Вт.

Realme 8 компания оценила в 23 990 рублей. Как уже отмечалось, Redmi Note 10S в России ещё не был анонсирован. Но единственные существенные отличия между смартфонами – 16-мегапиксельная фронтальная камера вместо 13-мегапиксельной у новинки и боковой биометрический сенсор вместо подэкранного у модели Xiaomi. Оба сегодняшних дебютанта до 21 июня будут доступны со скидкой 3 000 рублей.