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Китайская компания Xiaomi вслед за формальным анонсом полноценно представила смартфон Redmi Note 8 2021. Переиздание хита продаж 2019-2020 годов оказалось чуть лучшее оригинальной модели, но намного хуже, чем ожидалось.

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По сути, мы получили лишь два весомых отличия от смартфона, которому в августе исполнится два года. Первое касается аппаратной платформы, второе – программной. Как и говорилось ранее, новинка оборудована 12-нанометровым мобильным процессором Helio G85 вместо 11-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 665.

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Вместо MIUI 10 с Android 9.0 Pie модель Redmi Note 8 2021 предлагает пользователям сразу из коробки оболочку MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11. Это означает, что обычный Redmi Note 8 останется на Android 11 и в лучшем случае получит прошивку MIUI 13, тогда как переиздание в будущем успеет обзавестись MIUI 15 и Android 13.

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Новинка оснащается 4 ГБ оперативной памяти. В зависимости от модификации смартфон может комплектоваться накопителем на 64 ГБ или 128 ГБ. Типа ОЗУ – LPDDR4x. Стандарт встроенной памяти – eMMC 5.1. Как видим, в отличие от модели 2019 года новый девайс не доступен в модификациях 3/32 ГБ, 6/64 ГБ и 6/128 ГБ. Хотя последние две официально продавались лишь на китайском рынке.

120-герцевого дисплея мы не получили. Это нестранно, ведь поддержка 120 Гц не заявлена для процессора Helio G85, который используется в Redmi Note 9. Сам же экран в Redmi Note 8 2021 такой же, как в оригинальной модели. В основе лежит матрица IPS формата Full HD+ размером 6,3 дюйма по диагонали, которую прикрывает стекло Gorilla Glass пятого поколения.

Камеры тоже оставили без изменений – 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп сзади и 13 Мп спереди в каплевидном вырезе. Не изменилась и ёмкость встроенной батареи, составив 4 000 мА*ч. 22,5-ваттной зарядки смартфон тоже не получит. Но при этом в комплект поставки войдёт именно 22,5-ваттный адаптер питания. Минорное обновление – адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.2 вместо Bluetooth 4.2. Увы, поддержку Near Field Communication тоже не завезли.

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Xiaomi Redmi Note 8 2021 сохранил выход под наушники, тыльный биометрический сенсор и порт USB-C. Стоимость новинки китайская компания до сих пор не анонсировала. Возможно, цены будут объявлены 26 мая 2021 года, когда состоится премьера китайского семейства Redmi Note 10 5G.