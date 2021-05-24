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Китайская компания Xiaomi официально анонсировала сразу две линейки новых лэптопов с мобильными процессорами AMD серии Ryzen 5000. Они называются RedmiBook Pro и Mi Notebook Pro. Обе серии отличаются относительно доступными ценниками и появятся в продаже в следующем месяце.

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Xiaomi Mi Notebook Pro был сегодня официально представлен. Ранее китайская компания выпускала идентичные модели с процессорами Intel, поэтому новая серия называется Mi Notebook Pro Ryzen Edition. Пока что производителем презентован только один вариант лэптопа.

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Без малого за 1 100 долларов пользователи получат версию с AMD Ryzen 7 5800H. Это 7-нанометровый процессор с восемью ядрами и поддержкой технологии многопоточности. Пиковая частота CPU составляет 4,4 ГГц, а номинальная – 3,2 ГГц. Мобильная платформа поддерживает PCI Express 3.0, имеет 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и графику AMD Radeon с восемью ядрами. Максимальная рабочая температура составляет 105 градусов, а номинальное значение TDP – 45 Вт.

Xiaomi Mi Notebook Pro Ryzen Edition оснащается 16 ГБ оперативной памяти и накопителем SSD вместимостью 512 ГБ. Одной из фишек новинки стал дисплей на органических светодиодах с разрешением 3,5K. Он имеет размер 15,6 дюйма по диагонали, яркость до 600 нит, а коэффициент контрастности составляет 1 000 000 к 1.

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Модель весит 1,8 кг. Толщина – 15,9 мм. Корпус изготовлен из цельнометаллического сплава. За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 66 Вт*ч. В арсенале новинки есть три симметричных разъёма USB Type-C и адаптер Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц.

Модель RedmiBook Pro Ryzen Edition имеет идентичную аппаратную платформу, включая твердотельный накопитель на 512 ГБ в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Правда, ожидается ещё и версия на базе 7-нанометрового мобильного процессора Ryzen 5 5600H. Это уже 6-ядерный 12-поточный чип с TDP45 Вт, частотой 3,3-4,2 ГГц и интегрированным 7-ядерным GPU, работающим на частоте 1,8 ГГц. Также известно о 90-герцевой панели OLED формата 3,2K.

Xiaomi Mi Notebook Pro Ryzen Edition поступит в продажу 1 июня 2021 года. В свою очередь полноценная премьера RedmiBook Pro Ryzen Edition состоится только через два дня, 26 мая 2021 года, вместе со смартфонами Xiaomi Redmi Note 10 для китайского рынка. Ожидается, что цена новинки будет стартовать с 770 долларов.