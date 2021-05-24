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Сервисы Google пропали со смартфонов Honor ещё в 2019 году после ввода американских санкций по отношению к компании Huawei. Но после отделения от Huawei в конце прошлого года Honor не попадает по санкции США, в связи с чем может возобновить сотрудничество с ключевыми партнёрами.

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Ещё в декабре минувшего года в рамках Snapdragon Tech Summit компания Qualcomm заявила о том, что в смартфонах Honor появятся процессоры Snapdragon. Ожидалось, что первым решением Honor за несколько лет на базе однокристальной системы Qualcomm станет Honor 50, в котором дебютирует мобильный чип Snapdragon 778, выполненный по 6-нанометровой технологии. Эту информацию подтвердил и сам производитель, а точнее его немецкое представительство.

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Вместе с платформами Qualcomm в смартфоны Honor вернутся и сервисы Google. Об этом слухи впервые тоже появились ещё в прошлом году. Ожидалось, что первым смартфоном компании с Google Mobile Services станет Honor View 40. Но ни он, ни версия Light Luxury Edition, ни ещё несколько новинок производителя сервисами Google похвастаться не могли.

На выходных китайский производителя официально подтвердил, что GMS всё-таки появятся в смартфонах бренда. Ожидается, что уже упомянутая модель Honor 50 ознаменует возвращение Google Mobile Services на телефоны компании из Поднебесной.

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Грядущая новинка была замечена на просторах всемирной паутины. Реальные фотографии раскрыли дизайн субфлагмана. Мы можем видеть тройную основную камеру с большим главным модулем, ультраширокоугольным и перископным телеобъективом.

Презентация Honor 50 ожидается в начале следующего месяца. Вместе со стандартным изданием также должны будут дебютировать варианты Pro и Pro+. Последнему обещают 5-нанометровую флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 888.