Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Курс Bitcoin упал до минимальных значений в 2021 году на фоне ухода китайских компаний с рынка

23 мая, цена Bitcoin упала до 31 227 долларов.
[ ] для раздела Блоги
+
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
-12 000р на 6Tb Seagate - цены РУХНУЛИ
Куча RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В минувшую пятницу Лю Хэ, вице-премьер Китайской Народной Республики заявил о том, что государство намерено начать борьбу против торговли и добычи цифровых валют. Китай ужесточил контроль оборота криптовалюты и майнинга с целью предотвращения финансовых рисков.

реклама

В связи с этим большие компании, которые являются операторами криптомайнинга, приняли решение об уходе с китайского рынка. Одними из первых об этом заявили BTC.TOP и Huobi Mall. Первая планирует перенести свои мощности в одну из стран Северной Америки. Вторая тоже рассматривает перевод деятельности за рубеж, но со страной пока что не определилась.

анонсы и реклама
2Tb Seagate: -30% за пару дней
RTX 3070 в Ситилинке по сниженой цене
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
<b>Самая дешевая RTX 3070</b> в Compeo.ru
RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
Galaxy S21 - цена упала на порядок
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

В BTC.TOP заявили, что в долгосрочной перспективе она перенесёт в другие страны практически всё своё оборудование для добычи криптовалюты, которое сейчас работает на территории Поднебесной. В связи с уходом с китайского рынка крупных операторов криптомайнинга аналитики прогнозируют рост производительности майнинговых пулов на территории Соединённых Штатов и стран Западной Европы.

В то же время китайская компания HashCow с десятью крупными фермами для добычи криптовалюты заявила о том, что будет соблюдать новые правила правительства КНР. Предприятие продаёт инвесторам вычислительные мощности и сообщила о 100-процентном возмещении средств всем, кто разместил заказы на майнинг в том случае, если добыча ещё не стартовала. Закупать оборудование для добычи Bitcoin компания больше не будет.

реклама

Всё это привело к обрушению стоимости Bitcoin, который потянул за собой другие криптовалюты. Вчера, 23 мая, цена Bitcoin упала до 31 227 долларов, сократившись более чем вдвое в сравнении с апрельскими значениями, когда цена превышала отметку 64 000 долларов.

Вслед за Bitcoin до 1 708 долларов упал курс Ethereum. Криптовалюта Cardano подешевела до 1,056 доллара, Binance Coin – до 219 долларов, Dogecoin – до 0,25 долларов, XRP – до 0,6542 доллара, Polkadot – до 13,96 доллара, Bitcoin Cash – до 471 доллара, Lite Coinдо 118 долларов, а Ethereum Classic – до 40,42 доллара.

В сравнении со значениями воскресенья сейчас курс каждой криптовалюты немного вырос. Например, одна монета Bitcoin оценивается в 35 709 долларов, а Ethereum стоит почти 2 170 долларов. Binance Coin подорожал до 280 долларов, а стоимость Dogecoin составляет 0,3144 доллара.

Заметим, что Binance Coin опустился на пятое место по рыночной капитализации, пропустив наверх Tether и Cardano. Позиции Bitcoin и Ethereum пока что остаются непоколебимыми – 663,3 млрд долларов и 250 млрд долларов соответственно. Правда, ещё несколько недель назад рыночная капитализация Bitcoin достигала 1,4 трлн долларов.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
1
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
40
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3 Wireless
12
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
26
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
30
Breathedge: тестирование четырех поколений видеокарт
3
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ
6
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P2451F (2021)
7

Интересные материалы

Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 62
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 40
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 26
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
19 мая 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин назвал Биткоин пузырём и рассказал о влиянии Илона Маска на криптовалюту
56
Видеокарта GeForce RTX 3080 в РФ стоит на $500 дороже компьютера Razer на базе GeForce RTX 3080 Ti
46
Виталик Бутерин считает, что текущий криптопузырь уже лопнул и распродаёт монеты Ethereum Foundation
46
20 смартфонов Xiaomi получили свежую стабильную прошивку MIUI 12
6
Redmi Note 8 Pro, Mi 9T, Mi 9 и другие телефоны Xiaomi содержат десятки критических ошибок в MIUI 12
8
Рекордное падение Эфириума обрушило доходы майнеров в 3 раза за несколько дней
119
Виктор из Cyberpunk 2077 неожиданно стал богаче Билла Гейтса и может сместить Илона Маска с 2 места
13
Первые цены на GeForce RTX 3080 Ti оказались в 3 раза выше рекомендованных и стартуют с $3000
50
Видеокарты Radeon RX 7000 обгонят GeForce RTX 4000, а RTX 5000 будут революционными — инсайд
79
Геймеры из России и СНГ обрушили рейтинг Mass Effect Legendary Edition на Metacritic из-за локализации
54
Первые данные о платформе AMD AM5 — новый тип сокета, поддержка DDR5 и отсутствие PCIe 5.0 для Ryzen
51
Xiaomi показала дизайн обновлённого Redmi Note 8 2021
7
Эксперты РБК назвали лучшие стратегии покупки криптовалюты, а также сроки восстановления рынка
17
Российских блогеров с 1 июня обяжут платить налоги в YouTube, а ставка составит от 20% до 40% и выше
45
Участница TikTok утверждает, что IPhone фотографирует вас каждые 5 секунд
12
Бесплатные облачные сервисы массово отказываются обслуживать майнеров
20
Первые сведения о CPU AMD Ryzen 7000 – ОЗУ DDR5 до 10 000 МГц, частота выше 5 ГГц и 5-нм техпроцесс
24
Microsoft готовит большой патч, устраняющий более 40 ошибок новой версии Windows 10 21H1
28
NVIDIA прекращает поддержку видеокарт GeForce 600 и 700 серий на базе архитектуры Kepler
43
Геймер показал реалистичную графику в MineCraft
3

Популярные статьи

Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
78
Manjaro - альтернатива Windows 10
138
Устраняю типовой производственный дефект охлаждения зоны VRM материнской платы HUANAHZHI X79
60
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
1

Сейчас обсуждают

Андрей Илясов
10:09
скоро все поменяется )) Доходы майнеров падают , а что делать хз... Всё продавать на вторичке, где подобных предложений выше крыши . Я лично не ныл , а просто ждал , когда вся эта филармония утихнет ...
Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
Зеновий Радеонович
10:08
розницу завалят как только упадет спрос со стороны майнеров. а это уже не за горами. Майнить могут и 5 лет, только ж никто не будет покупать карту для майнинга с окупаемостью 3 года. Итого, крипта вни...
Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
Анатолий Молдаванов
10:07
Зелот, ты давно в финансовые аналитики заделался? Ну )(/! знает. Может и востановяться биток и альткоины. Всё будет видно по ценам на карты. За 250 + штук покупать карту для игр как-то д©^б©€би§м©м п...
Рекордное падение Эфириума обрушило доходы майнеров в 3 раза за несколько дней
Андрей Илясов
10:05
Де жа вю... Так же говорили в 2017.. А в 2018 я купил кучу карт после майнинга по оч. вкусной цене ))
Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
Antichrist
10:01
Ну ты не путай перекупов, что продают карты по двойным ценам, и майнеров, что по цене окало новой карты в магазе (и которой там нет), у перекупов вообще нет смысла брать карты, у майнеров уже цена ниж...
Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
Сирьога Кузьмин
09:59
думаю если посчитать сколько стоит винда + весь софт (не пиратский) и если кто то начнет это проверять у людей, для милиции бери сажай любого) тогда многие побегут на линукс. + многие не осознают тог...
Manjaro - альтернатива Windows 10
Voova
09:59
Серый пластилин заменили на серебристый
Процессор Intel Rocket Lake попал на фотосессию к патологоанатому, продемонстрировав кристалл
shanghai100500
09:59
да не оправдывайся все мы знаем, что ты любишь только член своего папки
Виталик Бутерин считает, что текущий криптопузырь уже лопнул и распродаёт монеты Ethereum Foundation
shanghai100500
09:58
не просто хохол а хохол бомж пиdoрас.
Виталик Бутерин считает, что текущий криптопузырь уже лопнул и распродаёт монеты Ethereum Foundation
Иван Иванов
09:57
Теперь я буду рассказывать что ем буррито, а не шаурму
Виктор из Cyberpunk 2077 неожиданно стал богаче Билла Гейтса и может сместить Илона Маска с 2 места
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем