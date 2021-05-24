Курс Bitcoin упал до минимальных значений в 2021 году на фоне ухода китайских компаний с рынка
В минувшую пятницу Лю Хэ, вице-премьер Китайской Народной Республики заявил о том, что государство намерено начать борьбу против торговли и добычи цифровых валют. Китай ужесточил контроль оборота криптовалюты и майнинга с целью предотвращения финансовых рисков.
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В связи с этим большие компании, которые являются операторами криптомайнинга, приняли решение об уходе с китайского рынка. Одними из первых об этом заявили BTC.TOP и Huobi Mall. Первая планирует перенести свои мощности в одну из стран Северной Америки. Вторая тоже рассматривает перевод деятельности за рубеж, но со страной пока что не определилась.
В BTC.TOP заявили, что в долгосрочной перспективе она перенесёт в другие страны практически всё своё оборудование для добычи криптовалюты, которое сейчас работает на территории Поднебесной. В связи с уходом с китайского рынка крупных операторов криптомайнинга аналитики прогнозируют рост производительности майнинговых пулов на территории Соединённых Штатов и стран Западной Европы.
В то же время китайская компания HashCow с десятью крупными фермами для добычи криптовалюты заявила о том, что будет соблюдать новые правила правительства КНР. Предприятие продаёт инвесторам вычислительные мощности и сообщила о 100-процентном возмещении средств всем, кто разместил заказы на майнинг в том случае, если добыча ещё не стартовала. Закупать оборудование для добычи Bitcoin компания больше не будет.
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Всё это привело к обрушению стоимости Bitcoin, который потянул за собой другие криптовалюты. Вчера, 23 мая, цена Bitcoin упала до 31 227 долларов, сократившись более чем вдвое в сравнении с апрельскими значениями, когда цена превышала отметку 64 000 долларов.
Вслед за Bitcoin до 1 708 долларов упал курс Ethereum. Криптовалюта Cardano подешевела до 1,056 доллара, Binance Coin – до 219 долларов, Dogecoin – до 0,25 долларов, XRP – до 0,6542 доллара, Polkadot – до 13,96 доллара, Bitcoin Cash – до 471 доллара, Lite Coinдо 118 долларов, а Ethereum Classic – до 40,42 доллара.
В сравнении со значениями воскресенья сейчас курс каждой криптовалюты немного вырос. Например, одна монета Bitcoin оценивается в 35 709 долларов, а Ethereum стоит почти 2 170 долларов. Binance Coin подорожал до 280 долларов, а стоимость Dogecoin составляет 0,3144 доллара.
Заметим, что Binance Coin опустился на пятое место по рыночной капитализации, пропустив наверх Tether и Cardano. Позиции Bitcoin и Ethereum пока что остаются непоколебимыми – 663,3 млрд долларов и 250 млрд долларов соответственно. Правда, ещё несколько недель назад рыночная капитализация Bitcoin достигала 1,4 трлн долларов.
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