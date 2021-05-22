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13 смартфонов Huawei получили стабильную прошивку EMUI 11 перед переходом на HarmonyOS 2.0

Это одно из последних обновлений перед HarmonyOS 2.0.
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Компания Huawei менее чем через полторы недели анонсирует фирменную операционную систему HarmonyOS 2.0. Рано или поздно её получат несколько десятков смартфонов производителя, но первыми обзаведутся ею модели, которые сейчас работает на прошивке EMUI 11. Тем временем новую стабильную версию EMUI 11 получило 13 смартфонов технологического гиганта из Шэньчжэня.

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Стабильная европейская сборка EMUI 11.0.0.150 стала доступна для семейства флагманов трёхлетней давности Huawei Mate 20. Обновление получили Huawei Mate 20 / 20 Pro, Mate 20 X 4G / 5G и Mate 20 RS Porsche Design. Все они оснащаются мобильным 7-нанометровым чипсетом Kirin 980. Формально, это первая в мире однокристальная система, выполненная по технологии 7 нм.

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Размер апдейта составляет 1,3 ГБ. Оно повышает уровень безопасности за счёт мартовского патча безопасности. Также прошивка принесла фирменные приложения Petal Search, Member Center, Link Now и Petal Maps, которые должны заменить аналоги от Google, несмотря на то, что сервисы Google во всех смартфонах доступны. Но приложения Huawei можно удалить.

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Huawei nova 6 и nova 6 5G на базе мобильных процессором Kirin 990 и Kirin 990 5G соответственно стали первыми смартфонами производителя, которые получили ПО с патчем за апрель 2021 года. Обновление проходит под номером v11.0.0.172. Заплатка устранила 17 уязвимостей высокого уровня.

То же самое получили флагманы текущего поколения Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design. Номер сборки – v11.0.0.177. Стандартное издание оснащается чипсетом Kirin 9000E, а остальные – Kirin 9000. Оба чипа выполнены по 5-нанометровой технологии. Версии Pro+ и Porsche Design отличаются телеобъективом с 10-кратным оптическим зумом.

Мартовская заплатка безопасности пришла на Huawei P30 Pro с чипсетом Kirin 980 в некоторых европейских странах. Номер апдейта – v11.0.0.153. Он убрал две критические уязвимости. Стабильная прошивка EMUI 11.0.0.165 SP2 улучшила стабильность работы системы и улучшила отзывчивость сенсора в сгибаемом смартфоне Huawei Mate X2.

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Все модели работают на базе Android 10, несмотря недавний анонс двенадцатой ревизии ОС компанией Google анонсировала. Проверить наличие обновления можно через настройки и приложение «Поддержка». Установить апдейт вручную, как на смартфонах Xiaomi, в случае с решениями Huawei нельзя.

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