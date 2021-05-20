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Китайская компания Xiaomi менее чем через неделю представит семейство смартфонов Redmi Note 10 5G. Оно будет состоять из трёх устройств, каждое из которых получит поддержку мобильных сетей пятого поколения. Вместе с одноимённым стандартным изданием производитель анонсирует версии Pro 5G и Pro+ 5G.

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Десятое поколение дебютировало в первых числах марта этого года. В один день китайская компания анонсировала сначала в Индии Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro / Pro Max, а через пару часов состоялась премьера международных версий Redmi Note 10 / 10 5G, Redmi Note 10S и Redmi Note 10 Pro.

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Грядущая новинка Redmi Note 10 5G вообще не будет отличаться от версии, которую представили в марте. Она тоже получит однокристальную систему Dimensity 700, выполненную по нормам 7-нанометровой технологии, 6,5-дюймовый дисплей с поддержкой частоты обновления 90 Гц, аккумулятор на 5 000 мА*ч и основную камеру разрешением 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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О Redmi Note 10 Pro 5G и Redmi Note 10 Pro+ 5G почти нет информации. Старшая версия будет оборудована мобильным процессором Dimensity 1100, а младшая получит недавно анонсированный чипсет Dimensity 900. Обе однокристальные системы выполняются в соответствии с нормами 6-нанометровой технологии.

Из коробки смартфоны будут работать на базе программного обеспечения MIUI 12 с операционной системой Android 11 в основе. Анонс Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G / Pro+ 5G и Redmi Note 10 5G состоится 26 мая 2021 года. Презентация пройдёт в Китае. О ценах пока что информации нет, но можно предположить, что стандартная модель обойдётся менее чем в 199 долларов, ведь столько смартфон стоит на глобальном рынке.

Напомним, что в прошлом году китайская компания отдельно выпустила семейство Redmi Note 9 для местного рынка. Она представила Redmi Note 9 4G / 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Первые две модели с небольшими модификациями вышли в России как Redmi 9T и Redmi Note 9T соответственно. А вот версия Pro формально появилась только в Индии как Xiaomi Mi 10i. Хотя в Европе продаётся модель Xiaomi Mi 10T Lite, которая отличается лишь сенсором на 64 Мп вместо 108 Мп в основной камере.