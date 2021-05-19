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Постоянно после анонса смартфонов находятся люди, которые пишут, что купили бы его, будь экран на 1 дюйм меньше. И вот специально для таких пользователей японская компания Sony анонсировала модель Xperia Ace 2, которая оснащается 5,5 дюймовой панелью. Правда, другие технические характеристики оставляют желать лучшего.

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Новинка производителя из Страны восходящего Солнца оснащена 12-нанометровой однокристальной системой Helio P35. Этот мобильный процессор появился ещё в декабре 2018 года в смартфоне Xiaomi Mi Play, о котором все забыли уже спустя пару недель после дебюта. В чипе используются ядра Cortex-A53 с пиковой частотой 2,3 ГГц и ускоритель PowerVR GE8320.

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Жидкокристаллическая панель IPS имеет размер 5,5 дюйма по диагонали и разрешение HD+. Его прикрывает стекло Gorilla Glass предпоследнего поколения. Вверху есть относительно габаритный вырез с 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

Сенсор для сканирования отпечатка пальца обосновался справа, оставив на тыльной панели компактную вертикальную площадку основной камеры с двумя модулями на 13 Мп + 2 Мп и светодиодной вспышкой. Камера в Sony Xperia Ace 2 ничем особо не отличается.

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Габаритные размеры Sony Xperia Ace 2 составили 140 x 69 x 8,9 мм при массе 159 граммов. На лицевой панели сразу же бросаются в глаза широкие рамки, особенно отступ внизу. Смартфон имеет защиту от вод по стандарту IP68, но при этом разработчики смогли оставить и разъём для подключения проводных наушников.

Ёмкость встроенного аккумулятора в новинке составила 4 500 мА*ч. Мощность быстрой зарядки не уточняется. Возможно, она даже не предусмотрена. Также отметим симметричный порт USB-C, беспроводные контроллеры Wi-Fi / Bluetooth и поддержку технологии Near Field Communication. Версия операционной системы не упоминается.

Радует, что в отличие от флагманов, которые появляются на рынке спустя несколько месяцев после анонса, Sony Xperia Ace 2 можно будет купить уже 28 мая 2021 года. Приобрести новинку можно будет в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 64 ГБ по цене 200 долларов. Первыми купить модель смогут японцы. Покупателям она будет доступна в голубой, чёрной и мятной расцветках корпуса.