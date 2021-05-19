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Илон Маск – человек, который поспособствовал существенному скачку курса криптовалют. Он же приложил руку и к его обвалу. Сегодня утром, 19 мая, стоимость одной монеты Bitcoin опустилась до 39 000 долларов. Но падение продолжилось на фоне того, что Народный банк КНР запретил использование цифровой валюты для оплаты товаров и услуг.

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По данным CoinMarketCap, только за 24 часа стоимость Bitcoin упала более чем на 13 000 долларов – с 43 861 доллара до 30 681 доллара. На момент написания материала цена чуть выросла и составляет порядка 35 500 долларов за одну монету. При этом капитализация уже составляет менее 700 млрд долларов.

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Bitcoin тянет за собой и другие криптовалюты. В частности, Ethereum, вторую валюту по величине рыночной капитализации. «Эфир» за сутки подешевел почти в два раза. Его стоимость упала с 3 463 долларов до 1 952 долларов. После достижения минимума цена начала подниматься и сейчас составляет чуть более 2 400 долларов.

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Binance Coin, подешевев до 283 долларов, потеряла место в топ-3 криптовалют по капитализации. И не смогла вернуться туда даже после того, как цена выросла до 333 долларов. За неделю стоимость BNB уже снизилась на 50%.

Криптовалюта-мем Dogecoin тоже продолжает падать. Несколько часов назад стоимость одной монеты составляла лишь четверть доллара. ICP за неделю подешевела более чем на 65%, что является антирекордом среди всех цифровых валют из топ-30 по величине рыночной капитализации, по данным CoinMarketCap. Заметим, что общая капитализация рынка криптовалют уже упала до 1,5 млрд долларов, хотя ещё недавно составляла порядка 2,4 млрд долларов.