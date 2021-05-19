Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Bitcoin подешевел на 13 000 долларов за сутки, Ethereum – почти в два раза

Цена BTC опустилась ниже 31 000 долларов.
[ ] для раздела Блоги
21
RTX 3070 в Ситилинке - цена удивит даже тебя
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
RX 6900XT - видеокарта для богатых
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Илон Маск – человек, который поспособствовал существенному скачку курса криптовалют. Он же приложил руку и к его обвалу. Сегодня утром, 19 мая, стоимость одной монеты Bitcoin опустилась до 39 000 долларов. Но падение продолжилось на фоне того, что Народный банк КНР запретил использование цифровой валюты для оплаты товаров и услуг.

реклама

По данным CoinMarketCap, только за 24 часа стоимость Bitcoin упала более чем на 13 000 долларов – с 43 861 доллара до 30 681 доллара. На момент написания материала цена чуть выросла и составляет порядка 35 500 долларов за одну монету. При этом капитализация уже составляет менее 700 млрд долларов.

анонсы и реклама
RTX 3070 в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
6900XT дешево но в составе компа
Galaxy S21 - цена упала на порядок
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Bitcoin тянет за собой и другие криптовалюты. В частности, Ethereum, вторую валюту по величине рыночной капитализации. «Эфир» за сутки подешевел почти в два раза. Его стоимость упала с 3 463 долларов до 1 952 долларов. После достижения минимума цена начала подниматься и сейчас составляет чуть более 2 400 долларов.

реклама

Binance Coin, подешевев до 283 долларов, потеряла место в топ-3 криптовалют по капитализации. И не смогла вернуться туда даже после того, как цена выросла до 333 долларов. За неделю стоимость BNB уже снизилась на 50%.

Криптовалюта-мем Dogecoin тоже продолжает падать. Несколько часов назад стоимость одной монеты составляла лишь четверть доллара. ICP за неделю подешевела более чем на 65%, что является антирекордом среди всех цифровых валют из топ-30 по величине рыночной капитализации, по данным CoinMarketCap. Заметим, что общая капитализация рынка криптовалют уже упала до 1,5 млрд долларов, хотя ещё недавно составляла порядка 2,4 млрд долларов.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
10
Breathedge: тестирование четырех поколений видеокарт
3
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ
6
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P2451F (2021)
7
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
7
Breathedge: тестирование актуальных видеокарт
11
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
62
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
17
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
14

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 22
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 62
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 27
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
9 мая 2021 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

22 смартфона Xiaomi уже получили стабильную версию MIUI 12.5 на Android 11
5
Видеокарты начали возвращаться в магазины РФ – GeForce 3080 в 4.6 раза дороже рекомендованной цены
92
Энтузиасты создали новую криптовалюту StopElon и хотят выкупить у Илона Маска компанию Tesla
19
Samsung Galaxy S21+ ощутимо подешевел – сбалансированный флагман 2021 года со скидкой 17%
5
В честь десятилетия The Witcher 2 в GOG проходит распродажа игр серии «Ведьмак» и Cyberpunk 2077
6
Сбер открыл вакансию для фанатов World of Warcraft
7
Графику в новых играх на PlayStation 5 сравнили с мощным ПК – много мыла и экономия ресурсов от TG
33
Геймер смог пройти GTA V за 9 часов без получения урона
7
59 смартфонов Xiaomi получат новую прошивку MIUI 12.5 во 2 квартале 2021 года
+
Новые криптовалютные запреты в Китае обрушили курс Bitcoin ниже $40 000, а Ethereum ниже $3 000
123
NVIDIA официально представила новую линейку видеокарт GeForce RTX 3000 LHR с защитой от майнеров
48
Илон Маск одним сообщением поднял стоимость криптовалюты Starbase на 4500%
7
Видеокарт GeForce RTX 3060 и 3090 не оказалось среди анонсированных NVIDIA версий Lite Hash Rate
7
За неделю количество задействованных HDD в майнинге Chia Coin выросло в два раза
12
Рынок криптовалют обвалился - Bitcoin, Ethereum, BNB и Doge потеряли более 40% стоимости за неделю
108
Курс биткоина падает. Китай нанес новый удар по криптовалютному рынку
15
Samsung готовит недорогой планшет Galaxy Tab S7 FE 5G с огромной батареей 10090 мАч
3
По сети ходит ещё одна реалистичная карта GTA 6 с обширным игровым миром
2
Хардфорк EIP-1559 сделает добычу Эфира на видеокартах убыточной из-за снижения комиссии на 50%
46
«Некстгенная» версия Grand Theft Auto V выйдет в ноябре
12

Популярные статьи

Почему производители HDD умалчивают о применяемой в них технологии черепичной магнитной записи (SMR)
67
Переход на платформу нового поколения с DDR5 может не всем оказаться по карману
82
Летняя распродажа – ключ для Windows 10 Pro за 7 долларов
5 способов избежать перегрева видеокарты при майнинге на игровом компьютере в жару
29
Assassins Creed Valhalla: небольшое тестирование в игре
47
Криптовалюта - цифровое золото или путь к разорению
65
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
10
Breathedge: тестирование четырех поколений видеокарт
3
Тестирование видеокарт AMD и nVidia: Обработка изображений Waifu2X и проблемы nVidia
9

Сейчас обсуждают

Renegade1979
18:40
Не, предположим что у нас есть "нацизм". Но вот австрийская Партия Свободы, немецкая АдГ и французская Нацик-ралли Лепен и угорський Й...ббик это ж тоже тогда "нацизм". И никто ухом не повел даже!
Рынок криптовалют обвалился - Bitcoin, Ethereum, BNB и Doge потеряли более 40% стоимости за неделю
Roditch
18:39
Хотя бы потому, что зачастую SSD "уходит" сразу и вероятность восстановления информации с него практически равна 0.
Почему производители HDD умалчивают о применяемой в них технологии черепичной магнитной записи (SMR)
Dmitry Mitry
18:37
Спустись на землю то. В США средний возраст машин - 12 лет, почти столько же, сколько и в РФ. Среднему американцу новая машина не по карману, вообще никакая. Ну 5, ну 8 лет, но на 12 летней рухляди ез...
Японцы будут поднимать отечественную полупроводниковую отрасль с колен при поддержке США
Андрей Маликов
18:37
Потрясающе, как будто Пётр Ильич Есенин снова с нами
Рынок криптовалют обвалился - Bitcoin, Ethereum, BNB и Doge потеряли более 40% стоимости за неделю
Renegade1979
18:37
Ефир уже 2700
Рынок криптовалют обвалился - Bitcoin, Ethereum, BNB и Doge потеряли более 40% стоимости за неделю
l33t_h4x00r
18:37
а если упадет еще в 2 раза ,до 8-13к?
Рынок криптовалют обвалился - Bitcoin, Ethereum, BNB и Doge потеряли более 40% стоимости за неделю
CryptoMinerUass
18:36
Это ты пихатель всяких предметов в опу? Просто смотри про свои эксперименты дальше инета не рассказывай. Хотя о чем я говорю, о них знают все.
Bitcoin подешевел на 13 000 долларов за сутки, Ethereum – почти в два раза
Mikhail Shturmanov
18:36
этот день был отличных возможностей, за день заработано, как минимум на год.
Рынок криптовалют обвалился - Bitcoin, Ethereum, BNB и Doge потеряли более 40% стоимости за неделю
Renegade1979
18:35
В этом конкретном приложении так, надо уточнять. Потому что код писали криворукие индусы. А версию для опенцл менее криворукий моддер исправил. Если б обе версии писали те ж люди, было б медленнее на ...
Тестирование видеокарт AMD и nVidia: Обработка изображений Waifu2X и проблемы nVidia
h2o
18:35
шеф всё пропало!....биток сливают, интел выпускает....
Компьютер CyberPowerPC с видеокартой Intel Iris Xe поступил в продажу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем