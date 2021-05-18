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Южнокорейская компания Samsung привезла в Россию новые интерьерные телевизоры The Terrace. С 17 мая 2021 года модели, спроектированные для использования на открытом пространстве, начали продаваться в официальной рознице по цене от 329 990 рублей.

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Пользователи в рамках серии Samsung The Terrace могут купить панели диагональю 55 дюймов, 65 дюймов и 75 дюймов. Корпус каждой имеет защиту от воды по стандарту IP55, которая подтверждена Международной электротехнической комиссией.

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Телевизоры оснащаются панелью формата 4K ULTRA HD с разрешением 3 840 x 2 160 точек и соответствием стандарту HDR10+. Максимальная яркость дисплея составляет 2 000 нит, чего должно хватать для комфортного просмотра на открытом пространстве.

Для оптимизации характеристик панели в зависимости от уровня освещения предусмотрена поддержка технологии Adaptive Picture. По словам производителя, телевизоры способны обеспечить неплохую контрастность и высокий уровень качества картинки даже в солнечный день.

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Модели Samsung The Terrace работают под управлением фирменного программного обеспечения Tizen. Операционная система имеет функцию Multi View, благодаря которой можно воспроизводить контент из разных источников. Например, на одну часть дисплея можно вывести телепередачу, а на другую – видео со смартфона.

Как мы отметили в начале заметки, продажи телевизоров Samsung The Terrace стартовали вчера, 17 мая. 55-дюймовая модель стоит 329 990 рублей, а 65-дюймовую оценили в 399 990 рублей. Рекомендованная стоимость 75-дюймового телевизора в России составила 549 990 рублей.