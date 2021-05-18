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Компания MediaTek на прошлой неделе анонсировала однокристальную систему Dimensity 900. Это уже третий процессор после Dimensity 1100 и Dimensity 1200, который выполняется по нормам 6-нанометровой технологии. Новинка появится в Redmi Note 10 Pro для китайского рынка, а также ещё в одной модификации Redmi K40.

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В конце февраля 2021 года китайская компания Xiaomi представила семейство смартфонов Redmi K40. Одноимённая стандартная модель получила основную камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп и 7-нанометровый процессор Snapdragon 870. В версии Pro главный модуль построен на 64-Мп матрице, а вместо Snapdragon 870 используется 5-нм SoC Snapdragon 888. Также есть вариант Pro+ со 108-мегапиксельной основной камерой.

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Весной компания выпустила первый игровой смартфон под брендом Redmi. Он называется Redmi K40 Gaming Edition. Это дебютная модель производителя на чипсете Dimensity 1200. Её оценили в 310 долларов. Следующая модификациях будет называться Redmi K40 Light Luxury Edition.

Пока что о грядущей новинки почти нет информации, но её существование подтвердил Лю Вейбинг, генеральный директор Redmi и вице-президент Xiaomi. Помимо того, что смартфон получит чипсет Dimensity 900 с частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G68 MC4, он также обзаведётся 120-герцевой панелью Samsung Super AMOLED E4 и операционной системой Android 11 в составе программного обеспечения MIUI 12.5.

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Напомним, что Redmi K40 Gaming Edition в зависимости от модификации в Китае стоит 310-420 долларов в зависимости от комплектации. Ожидается, что Redmi K40 Light Luxury Edition окажется немного дешевле. И не стоит забывать, что игровой смартфон появится в конфигурации с Dimensity 1100 вместо Dimensity 1200 по цене от 240 долларов.