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В прошлом году американская компания Apple за несколько недель до премьеры семейства iPhone 12 провела презентацию, на которой представила несколько новых MacBook на базе первого в мире 5-нанометрового процессора Apple M1. Спустя полгода калифорнийский гигант решил перевести на новую однокристальную систему настольные ПК iMac вместе с планшетными компьютерами iPad Pro. Их обновлённые версии были анонсированы почти месяца назад, 20 апреля. Сегодня, 18 мая, компания открывает предварительные заказы, а продажи стартуют 21 мая.

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iPad Pro доступен в двух версиях в зависимости от диагонали экрана: 11” и 12,9”. При этом каждая предлагается со 128-2 048 ГБ встроенной памяти. Кроме того, есть версии с поддержкой сетей пятого поколения и без. Итак, 11-дюймовый планшет iPad Pro без 5G со 128 ГБ постоянной памяти обойдётся в 77 990 рублей. За 256 ГБ ПЗУ нужно доплатить 9 000 рублей, а вариант с накопителем на 512 ГБ стоит 104 990 рублей.

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Также пользователям доступны версии с хранилищем вместимостью 1 ТБ и 2 ТБ по цене 140 990 рублей и 176 990 рублей соответственно. Тем, кто хочет приобрести iPad Pro 11” с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, вне зависимости от комплектации нужно будет доплатить 14 000 рублей.

12,9-дюймовый планшет iPad Pro в конфигурации Wi-Fi Only стоит на 29 000 рублей дороже, чем 11-дюймовая модель, то есть от 106 990 рублей до 205 990 рублей. За версию с поддержкой 5G также вне зависимости от модификации нужно доплатить 14 000 рублей. Таким образом, самая дорогая версия iPad Pro 12.9” обойдётся в 219 990 рублей.

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Apple iMac на процессоре M1 стоит дешевле, но и памяти предлагает меньше. Новинка оснащается 24-дюймовой панелью Retina с разрешением 4,5K. Доступна модель в трёх модификациях. Две версии с 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем объёмом 256 ГБ стоят 129 990 рублей и 149 990 рублей. Первая предлагает чип Apple M1 с 7-ядерным GPU, а при доплате 20 000 рублей предусмотрен вариант с 8-ядерным видеочипом.

В третьей комплектации пользователи получают 8 ГБ ОЗУ, SSD вместимостью 512 ГБ и Apple M1 с 8-ядерным GPU. Цена составляет 169 990 рублей. На выбор предусмотрено семь расцветок корпуса: серебристая, синяя, фиолетовая, красная, оранжевая, жёлтая и бирюзовая.