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Компания LG в прошлом году анонсировала серию смартфонов Velvet, которая представлена двумя одноимёнными моделями. В начале мая появилась версия на Snapdragon 765G, а ещё через два месяца к ней в пару выпустили модификацию на чипсете Snapdragon 845 без поддержки сетей пятого поколения.

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Как оказалось, южнокорейский производитель подготовил к анонсу смартфон второго поколения. Он называется LG Velvet 2 Pro. Но из-за ликвидации мобильного подразделение LG Mobile модель так и не будет представлена. При этом, чтобы хоть немного уменьшить убытки, компания решила распродать 3 000 девайсов среди сотрудников.

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Флагман нового поколения работает на базе 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888. Кодовое имя устройства – Rainbow. На изображении ниже вы можете видеть, что модель второго поколения сохранила общую особенность дизайна предшественников.

Сзади установлена тройная основная камера в вертикальной компоновке. Разрешение модулей не уточняется. На лицевой панели расположен изогнутый по краям дисплей на органических светодиодах. Он имеет диагональ 6,8 дюйма, разрешение Full HD+, встроенный сканер отпечатков пальцев и поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц. В отверстии вверху по центру обосновалась фронтальная камера, параметры которой тоже не раскрываются.

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LG Velvet 2 Pro оборудован 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем, вместимость которого позволяет хранить до 128 ГБ данных. Какой бы была рекомендованная производителем розничная цена смартфона не уточняется, но сотрудники LG могут приобрести отменённую модель за 175 долларов. Это примерно в 3,5 раза дешевле самого доступного смартфона на Snapdragon 888.

Что интересно, LG продаёт устройство с ограничениями. Во-первых, каждый сотрудник не может купить больше двух смартфонов. Правда, есть вопросы о целесообразности покупки одного смартфона, не говоря уже о двух. Во-вторых, перепродажа LG Velvet 2 Pro строго запрещена. Кроме того, компания не может определиться со сроком гарантийного обслуживания. Обсуждаются варианты от шести месяцев до двух лет.