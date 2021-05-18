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От американской компании ещё в конце 2020 года ждали презентацию однокристальной системы Snapdragon 775G. Но в декабре в рамках Snapdragon Tech Summit представили только флагманскую 5-нанометровую SoC Snapdragon 888. После этого новый чип ожидался в конце марта 2021 года со смартфоном Xiaomi Mi 11 Lite 5G, но вместо него мы получили 5-нанометровую платформу Snapdragon 780G.

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Сегодня, 18 мая, американский гигант анонсирован новый мобильный процессор, но и это не Snapdragon 775G. Новая однокристальная система чипмейкера и США называется Snapdragon 778G. Она выполняется по нормам 6-нанометрового технологического процесса. Это дебютное 6-нм решение в ассортименте Qualcomm, тогда как у MediaTek таких уже три: Dimensity 900 / 1100 / 1200.

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CPU новинки имеет пиковую частоту 2,4 ГГц. В производительном кластере используются процессорные ядра Cortex-A78. За обработку трёхмерной графики отвечает видеоускоритель Adreno 642L. Чип поддерживает Vulkan 1.1, OpenGL 3S 3.1, OpenCL 2.0 FP, а также стандарты HDR10 и HDR10+.

В смартфонах на базе однокристальной системы Snapdragon 778G мы можем увидеть 144-герцевые панели с 10-битной глубиной цвета и охватом Rec2020. При этом разрешение ограничено 1 080 точками по узкой стороне, что соответствует формату Full HD+. Также производитель отмечает поддержку Snapdragon Elite Gaming для повышения уровня производительности в играх.

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Snapdragon 778G несёт на борту 14-битный процессор обработки изображений Spectra 570 ISP. Максимальное заявленное разрешение камер составляет 192 Мп. При этом уже почти два года ни Sony, ни Samsung не создают сенсоров разрешением выше 108 Мп. Новинка получила поддержку 10-битной съёмки фото в формате HEIF / HEIC, автоматическую фокусировку с применением алгоритмов искусственного интеллекта, многокадровый шумодав и замедленную съёмку в формате HD с частотой до 240 к/сек.

За поддержку мобильных сетей пятого поколения отвечает новая модемная плата Snapdragon X53. Максимальная скорость загрузки составляет 3,3 Гбит/сек. Также отметим поддержку стандарта Wi-Fi 6E, протокола Bluetooth 5.2 и технологии Near Field Communication. Кроме того, в смартфонах на базе нового мобильного процессора мы сможем увидеть быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 5.

Ожидается, что первые модели на базе 6-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 778G появятся до конца второго квартала 2021 года. Дебютировать чипсет может в Honor 50, премьера которого намечена на июнь. Но до сих пор ни одна компания официально не анонсировала планы по выпуску смартфонов на SD778G.

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В завершение добавим, что Snapdragon 778G является преемником чипа Snapdragon 768G, который появился примерно год назад. Остаётся лишь надеяться, что новинка окажется более популярной, чем предшественница, ведь SoC 2020 года после дебюта в Redmi K30 Racing Edition потом появилась лишь в vivo Z3, ZTE S30 Pro и OPPO K9.