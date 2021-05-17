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Появилось сравнение цен популярных видеокарт NVIDIA и AMD в 2021 году в Европе

Все ускорители стоят намного дороже, чем должны.
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Уже очень долго современные видеокарты нельзя приобрести по рекомендованным ценам. Издание 3DCenter провело исследование европейского рынка графических адаптеров, чтобы определить, как изменялась стоимость новых моделей NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 6000.

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Специалисты просмотрели все предложения в европейских магазинах, где видеокарты есть в наличии. При этом данные собирали с середины января текущего года, поэтому можно оценить динамику изменения стоимости графических ускорителей.

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Начнём с моделей Radeon. Самая доступная из них – Radeon RX 6700 XT. Рекомендованная производителем розничная стоимость в Европе составила 479 евро. Однако, 18 марта за новинку просили 970-1 049 евро. К 19 апреля максимальная цена выросла до 1 521 евро, но уже 2 мая она вновь опустилась. На этот раз до 1 417 евро. По состоянию на 16 мая, за Radeon RX 6700 XT просили от 909 евро до 1 580 евро.

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Чуть выше в иерархии стоит Radeon 6800. Официальная цена составила 579 евро. 17 января ускоритель уже стоил 809-1 019 евро. Спустя месяц в Европе минимальная стоимость выросла до 969 евро, а максимальная – до 1 489 евро. Сейчас видеокарта стоит 1 499-1 699 евро, то есть почти втрое дороже в сравнении с MSRP.

Та же самая ситуация и с Radeon RX 6800 XT. Несмотря на официальный ценник 649 евро, в начале этого года видеокарту можно было купить минимум за 999 евро. С тех пор она только дорожала. Причём в начале мая даже минимальная цена превысила отметку 1 600 евро. Сейчас ускоритель стоит 1 299-1 799 евро.

Наконец, максимальная цена Radeon RX 6900 XT за пять месяцев увеличилась с 1 841 евро до 2 999 евро, а минимальная – с 1 249 евро до 1 699 евро, временно поднявшись до 1 799 евро. При этом официальная рекомендованная производителем стоимость в Европе составила 999 евро.
Radeon 6700 XT
Radeon 6800
Radeon 6800 XT
Radeon 6900 XT
MSRP
479 евро
579 евро
649 евро
999 евро
17 января

809-1 019 евро
999-1 199 евро
1 249-1 841 евро
22 января

879-1 049 евро
1 019-1 279 евро
1 249-1 718 евро
2 февраля

859-1 049 евро
1 049-1 329 евро
1 299-1 755 евро
14 февраля

969-1 489 евро
1 129-1 399 евро
1 339-1 729 евро
24 февраля

999-1 199 евро
1 098-1 399 евро
1 429-2 045 евро
18 марта
970-1 049 евро
1 179-1 199 евро
1 259-1 539 евро
1 499-1 960 евро
19 апреля
860-1 521 евро
1 379-1 699 евро
1 444-1 699 евро
1 654-2 527 евро
2 мая
899-1 417 евро
1 373-1 699 евро
1 632-1 773 евро
1 799-2 528 евро
16 мая
909-1 580 евро
1 499-1 699 евро
1 299-1 799 евро
1 699-2 999 евро

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Ситуация с видеокартами компании NVIDIA в Европе практически не отличается. В 329 евро NVIDIA оценила модель GeForce RTX 3060. Но в середине марта купить ускоритель можно было за 559-1 199 евро. К началу мая минимальная стоимость увеличилась до 740 евро, а максимальная – до 1 349 евро. Сейчас новинка стоит 999-1 122 евро.

Ускоритель GeForce RTX 3070, который должен был поступить в продажу по цене 519 евро, в середине января продавался за 769-1 049 евро. Весной стоимость выросла более чем в полтора раза. Сейчас отдать за графический адаптер нужно, как минимум, 1 498 евро. Максимальная цена– 1 469 евро.

Видеокарта GeForce RTX 3080 весь январь отсутствовала в продаже. В начале февраля она появилась в европейских магазинах по цене 1 399-1 449 евро при MSRP 719 евро. Но в наличии модель была недолго. Продажи возобновились в середине марта, а стоимость выросла до 2 299-2 499 евро. Сейчас купить GeForce RTX 3080 можно за 2 999 евро.

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GeForce RTX 3090, флагманский графический ускоритель, с начала года подорожал менее чем в два раза. Купить модель в январе можно было за 1 649 евро. Сейчас стоимость составляет 3 199 евро, тогда как рекомендованная производителем цена – 1 549 евро. Но стоит отметить, что в начале марта максимальная стоимость графического адаптера подобралась к отметке 4 000 евро.
RTX 3060
RTX 3070
RTX 3080
RTX 3090
MSRP
329 евро
519 евро
719 евро
1 549 евро
17 января

769-1 049 евро

1 649-2 406 евро
22 января

729-999 евро

1 849-2 379 евро
2 февраля

799-1 249 евро
1 399-1 449 евро
1 750-2 899 евро
14 февраля

899-1 349 евро

2 223-2 819 евро
24 февраля

979-1 569 евро

2 469-3 669 евро
18 марта
559-1 199 евро
1 299-1 699 евро
2 299-2 499 евро
2 459-3 915 евро
19 апреля
589-1 181 евро
1 290-1 699 евро
2 299-2 399 евро
2 699-3 049 евро
2 мая
740-1 349 евро
1 269-1 699 евро
2 299-2 499 евро
2 539-3 499 евро
16 мая
999-1 122 евро
1 498-1 649 евро
2 999 евро
3 199 евро


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