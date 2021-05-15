Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8 Pro и ещё 20 смартфонов получат стабильную MIUI 12.5 до конца мая

За полтора месяца прошивку получило менее 20 устройств.
[ ] для раздела Блоги
+
65% скидки в Ситилинке, смотри
RTX 3060 недорого при покупке в составе компа
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Xiaomi выпустит прошивку MIUI 12.5 с операционной системой Android 11 в основе более чем для двух десятков смартфонов 2019-2021 годов выпуска. Сделано это будет за оставшиеся две недели мая. Заметим, что это больше, чем было обновлено за полтора месяца с момента старта распространения новой ревизии программного обеспечения.

реклама

На момент написания материала Redmi K30 Pro и Redmi K30S получили стабильную прошивку MIUI 12.5. В обоих случаях в основе оболочки лежит одиннадцатая ревизия операционной системы Android. Всего в рамках третьего поколения компания выпустила восемь моделей. Шесть остальных будут обновлены до конца мая этого года. Это представители среднебюджетного класса Redmi K30 4G / 5G, Redmi K30i 5G и Redmi K30 Racing Edition, а также доступные флагманы Redmi K30 Pro Zoom Edition / Ultra. Все они продаются только в Китае.

Глобальная версия прошивки MIUI 12.5 будет доступна для флагманских смартфонов, 2020 и 2021 годов, которые ещё обновлением не обзавелись. Среди топовых моделей апдейт пришёл только на Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi 11. На очереди Xiaomi Mi 11i, Mi 10 / 10T и Mi 10 Pro / 10T Pro. Заметим, что их компания обещала обновить ещё в апреле.

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
14Tb Seagate - 82000р
16Tb Seagate - 118 000р. Новые цены на харды
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Возвращаясь в Китай, отметим, что MIUI 12.5 Stable будет доступна для Xiaomi Mi 9 / 9 Pro, Redmi K20 Pro, и Xiaomi Mi 11 Youth. Также в очереди на обновление стоят Xiaomi Mi CC9 Pro / Pro Premium и Redmi Note 9 4G / Pro 5G. Заметим, что модели Xiaomi Mi CC9 / Meitu Edition и Redmi Note 9 5G уже несколько недель работают на MIUI 12.5 и исправно получают более актуальные версии программного обеспечения.

реклама

За пределами Поднебесной MIUI 12.5 «прилетит» на Xiaomi Mi 11X / 11X Pro. Но эта новость в первую очередь порадует индийских пользователей, так как смартфоны продаются лишь там. А вот на глобальном рынке наконец-то обновится хит продаж 2019 и 2020 годов Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

На этом пока всё. Больше моделей Xiaomi и Redmi получат MIUI 12.5 Stable летом. Заметим, что до сих пор ни один смартфон бренда POCO не получил новую версию прошивки. И новостей по этому поводу пока нет. Возможно, это связано с тем, что POCO переведёт свои устройства с MIUI на собственную оболочку POCO UI.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
41
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
11
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
41
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3700Х & GeForce RTX 2070 Super
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
21
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
67
Обзор беспроводной гарнитуры ASUS ROG Strix Go BT
4

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 21
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 76
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 41
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 51
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 41

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
189
20 мая в Epic Games Store стартует раздача блокбастера уровня GTA V
55
19 смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5 Stable
3
Стало известно, откуда у Виталика Бутерина $13 миллиардов и зачем он обрушил курс Shiba Inu
31
Жан-Клод Ван Дамм хотел бы сыграть Джонни Кейджа в следующей части Mortal Kombat
20
AMD выпустит сверхбюджетную видеокарту под названием «Бежевый бычок»
19
Киты потеряли доверие к Биткоину и выводят деньги из криптовалюты – РБК
41
Casio представила самые доступные часы G-SHOCK с функциями фитнес-трекера
+
Илон Маск одним твитом обрушил стоимость основных криптовалют
17
Создатель Minecraft создаёт собственную игру
5
Власти США получили право конфисковывать криптовалюту с цифровых кошельков на биржах
45
Опубликованы качественные изображения и характеристики Xiaomi POCO M3 Pro 5G
+
Виталик Бутерин перечислил $1.4 миллиарда в криптовалюте благотворительным фондам по всему миру
47
Покупателям процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения придётся приобрести новый блок питания
26
Новый процессор Ryzen 7 5700G способен заменить видеокарту GeForce GTX 1050 – Benchmark
24
Майнеры Chia Coin уже скупили накопителей общим объёмом в 10 эксабайт
65
Видеокарта GeForce RTX 3050 Ti окажется бесполезна в майнинге и может выйти уже в июне
15
Xiaomi Redmi Note 8 2021 получит Helio G85, экран 120 Гц и MIUI 12.5 на Android 11 из коробки
3
Обрушение SHIBA INU и коррекция рынка криптовалют привели к падению доходов майнеров Ethereum на 50%
25
Илон Маск поднял стоимость Догикоина на 50% в ходе общения с подписчиками
17

Популярные статьи

Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
145
Dark Souls 3 и его аналоги
19
15 самых дорогих решений для плоттинга и фарминга Чиа, которые продаются на Avito прямо сейчас
52
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
41
Распродажа выходного дня: Windows 10 Pro за $14.63 и MS Office 2019 Pro Plus за $29.14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
11
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
11

Сейчас обсуждают

Zloymedved
21:37
В видеокартах зачастую используются вентиляторы на магнитном подвесе, оно же магнитное центрирование, их проблема в том что они могут сойти с "оси". КАКАЯ НАХЕР СМАЗКА?
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
Bojack Horseman
21:37
ты предлагаешь выключить майнинг чтобы поиграть в симулятор майнинга?
Обрушение SHIBA INU и коррекция рынка криптовалют привели к падению доходов майнеров Ethereum на 50%
Билли Пазл
21:35
Ля, какая же тупорылая сверка -_\\ 11 gb сравнивать с 8 gb. Давайте сверим интел целерон против ризена? -_\\
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
flyval
21:35
Купил ушатанную майнингом Рыксу за 6000 р. Без всякой проверки. На Али. Весь прошлый год играл в любые игры. Без разборки. В этом году поставил её на майнинг и она приносит мне 6000 р. каждый месяц. Ч...
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
Renegade1979
21:34
Как могут что-то доказывать те, кто сами в свои высеры не верят... еще Бгежнев в свои бредни не верил, и велел на ночь рассказывать про себя анекдоты. И потом сажать тех кто рассказывает
Власти США получили право конфисковывать криптовалюту с цифровых кошельков на биржах
Юрий Соколов
21:34
я не про майнинг, а про использование ССД с ресурсом в 90-99 % в домашних условиях
15 самых дорогих решений для плоттинга и фарминга Чиа, которые продаются на Avito прямо сейчас
hiveliberty
21:31
Доходность падает, но майнеры все уговаривают себя в том, что окупаемость все та же? Для вас там вышла игра, кстати, Crypto Mining Simulator.
Обрушение SHIBA INU и коррекция рынка криптовалют привели к падению доходов майнеров Ethereum на 50%
xapoiii
21:29
В нашей Стране, говорят ДоГи койн, у нас тут не пендостан
Илон Маск может иметь финансовую заинтересованность в пиаре криптовалюты Догикоин
Renegade1979
21:29
Это тебе Пригожен лично во время сасажа сказал, или ты в методичке вычитал?
Власти США получили право конфисковывать криптовалюту с цифровых кошельков на биржах
hiveliberty
21:27
Ну правильно, как в статье сравнивать CAS с DLSS так мастера, а как поправили, так сказать больше нечего, кроме как придраться к очепятке. Свидетели хуанга такие свидетели.. :D
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем