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Компания Xiaomi выпустит прошивку MIUI 12.5 с операционной системой Android 11 в основе более чем для двух десятков смартфонов 2019-2021 годов выпуска. Сделано это будет за оставшиеся две недели мая. Заметим, что это больше, чем было обновлено за полтора месяца с момента старта распространения новой ревизии программного обеспечения.

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На момент написания материала Redmi K30 Pro и Redmi K30S получили стабильную прошивку MIUI 12.5. В обоих случаях в основе оболочки лежит одиннадцатая ревизия операционной системы Android. Всего в рамках третьего поколения компания выпустила восемь моделей. Шесть остальных будут обновлены до конца мая этого года. Это представители среднебюджетного класса Redmi K30 4G / 5G, Redmi K30i 5G и Redmi K30 Racing Edition, а также доступные флагманы Redmi K30 Pro Zoom Edition / Ultra. Все они продаются только в Китае.

Глобальная версия прошивки MIUI 12.5 будет доступна для флагманских смартфонов, 2020 и 2021 годов, которые ещё обновлением не обзавелись. Среди топовых моделей апдейт пришёл только на Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi 11. На очереди Xiaomi Mi 11i, Mi 10 / 10T и Mi 10 Pro / 10T Pro. Заметим, что их компания обещала обновить ещё в апреле.

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Возвращаясь в Китай, отметим, что MIUI 12.5 Stable будет доступна для Xiaomi Mi 9 / 9 Pro, Redmi K20 Pro, и Xiaomi Mi 11 Youth. Также в очереди на обновление стоят Xiaomi Mi CC9 Pro / Pro Premium и Redmi Note 9 4G / Pro 5G. Заметим, что модели Xiaomi Mi CC9 / Meitu Edition и Redmi Note 9 5G уже несколько недель работают на MIUI 12.5 и исправно получают более актуальные версии программного обеспечения.

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За пределами Поднебесной MIUI 12.5 «прилетит» на Xiaomi Mi 11X / 11X Pro. Но эта новость в первую очередь порадует индийских пользователей, так как смартфоны продаются лишь там. А вот на глобальном рынке наконец-то обновится хит продаж 2019 и 2020 годов Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

На этом пока всё. Больше моделей Xiaomi и Redmi получат MIUI 12.5 Stable летом. Заметим, что до сих пор ни один смартфон бренда POCO не получил новую версию прошивки. И новостей по этому поводу пока нет. Возможно, это связано с тем, что POCO переведёт свои устройства с MIUI на собственную оболочку POCO UI.