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Китайская компания Huawei хоть и во всю готовится представить фирменную операционную систему HarmonyOS 2.0, она не забывает об оболочке EMUI 11, обновляя её в смартфонах 2018-2020 годов выпуска. Чуть более чем за неделю свежая версия прошивки пришла на 16 моделей Huawei и на 9 умных телефонов Honor.

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Начнём с серии nova, в рамках которой компания обновила сразу пять девайсов. Модель 2019 года Huawei nova 5 Pro получила прошивку под номером v11.0.0.141. Она принесла мартовский патч безопасности и функцию умного распознавания содержания входящих сообщений, с помощью которой смартфон в зависимости от контента предлагает пользователю дополнительные услуги. Например, если в тексте будет упоминаться название девайса, устройство подскажет, где его можно купить. При упоминании имени известного человека, телефон покажет его биографию.

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Huawei nova 7 и nova 7 Pro перешли на EMUI 11.0.0.146 с v11.0.0.145 и v11.0.0.143 соответственно. Обновление ограничилось мартовской заплаткой безопасности операционной системы и устранением двух критических уязвимостей.

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То же самое можно сказать и о Huawei nova 8 / 8 Pro, которые получили новую прошивку под номером v11.0.0.159. Обновление вместе с патчем безопасности устранило две критические уязвимости наряду с 131 уязвимостью среднего уровня и 13 высокого.

Все флагманы семейства Huawei Mate 20 тоже получили апдейт. Оно насчитывает сразу пять моделей: стандартное издание, версия Pro, вариант класса люкс RS Porsche Design, а также фаблеты с индексом X с поддержкой сетей 4G и 5G. Им пришло обновление под номером v11.0.0.139 с мартовской заплаткой безопасности.

То же самое новшество принесла версия EMUI 11.0.174 на Huawei Mate 40 / 40 Pro /40 Pro+ и EMUI 11.0.0.176 на Huawei Mate 30E Pro 5G. Кроме того, заплатка безопасности операционной системы Android за март 2021 года стала доступна для сгибаемых смартфонов Huawei Mate X и Mate Xs. Номера обновлений – v11.0.0.139 и v11.0.0.176 соответственно.

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Теперь перейдём к моделям бренда Honor. Старые смартфоны раньше работали тоже на EMUI, после чего перешли на оболочку Magic UI. В связи с этим номер прошивки у них начинается с цифры 11, хотя само ПО имеет номер v4.0.

Magic UI 4.0 под номером v11.0.0.132 пришла на флагман 2018 года Honor View 20. Это один из первых смартфонов китайской компании на 7-нанометровом процессоре Kirin 980. Список обновлений такой же, как в модели Huawei nova 5 Pro. Точно такими же новшествами ограничился апдейт v11.0.133 для Honor Magic 2 ещё одного флагмана 2018 года.

Magic UI 4.0 под номером v11.0.0.147 принесла всё то же самое наряду с повышением качества звука на Honor 20 и Honor 20 Pro. Оба смартфона на Kirin 980 были анонсированы весной 2020 года как упрощённые версии Huawei P30. Хотя старшая версия даже имеет некоторые преимущества.

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В новых моделях китайской компании номер прошивки сходится с номером ревизии. Так, версия v4.0.0.174 пришла на смартфоны 2020 года Honor 30, Honor 30 Pro / Pro+. Она принесла только патч безопасности ОС. В то же время прошивка Magic UI 4.0.0.179 повысила плавность работы интерфейса и оптимизировала работу сторонних приложений в Honor View 30 / 30 Pro.