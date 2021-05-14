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Компания Xiaomi в начале весны того года представила новое поколение смартфонов серии Redmi Note. Стандартное издание уже официально продаётся в России, и сейчас оно предлагается со скидкой порядка 18% в магазине «Ситилинк».

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На российском рынке Xiaomi Redmi Note 10 представлен только начальной модификацией памяти, в которой смартфон предлагает пользователям 4 ГБ ОЗУ в паре с накопителем на 64 ГБ. Официальная рекомендованная производителем цена на старте продаж составила 16 990 рублей.

Сейчас в магазине «Ситилинк» владельцы клубных карт могут купить Redmi Note 10 за 13 990 рублей. Для простых покупателей стоимость смартфона тоже снижена – до 14 990 рублей. Отметим, что европейская версия модели в конфигурации 4/64 ГБ стоит 199 евро или почти 18 000 рублей, а средняя цена по России опустилась за месяц с 16 700 рублей до 15 300 рублей.

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К сильным сторонам смартфона можно отнести защиту от воды по стандарту IP53, ёмкий аккумулятор на 5 000 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой, стереофонические динамики и экран AMOLED формата Full HD+ диагональю 6,43 дюйма, но без поддержки повышенной частоты обновления. Аппаратная платформа модели нового поколения строится вокруг 11-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 678 с частотой до 2,2 ГГц и графическим ядром Adreno 612.

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В Xiaomi Redmi Note 10 установлены такие же камеры, как в Redmi Note 9. Разрешение основной составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 13 Мп. При этом биометрический сенсор переехал с тыльной панели на правый торец, а MIUI 12 и Android 11 достались смартфону сразу из коробки, а не обновлением.

Заметим, что модель прошлого поколения в России тоже доступна со скидкой. Версия 3/64 ГБ стоит 13 990 рублей, а за вариант 4/128 ГБ нужно отдать 15 990 рублей. При этом Redmi Note 9 почти во всём уступает герою заметки. Он оснащён чипом Helio G85, не имеет защиты от воды и стереозвука, мощность быстрой зарядки составляет 18 Вт. Но зато прошлогодний смартфон в отличие от новинки может похвастаться чипом NFC.