Илон Маск одним твитом обрушил стоимость основных криптовалют
Глава компании Tesla Илон Маск с помощью лишь одной публикации в социальной сети Twitter смог обрушить стоимость Bitcoin и других цифровых валют. Для этого ему было достаточно лишь написать о том, что Tesla не будет принимать Bitcoin в качестве оплаты при покупке электромобилей. Главной причиной, по словам Маска, является беспокойство за окружающую среду.
реклама
После этого стоимость всех основных криптовалют пошла вниз. На момент написания статьи цена Bitcoin составляет менее 49 900 долларов за одну монету, хоть чуть раньше она опускалась почти до 47 500 долларов. Ethereum подешевел до 3 745 долларов, а цена Binance Coin пробила отметку 600 долларов.
Падают в цене и другие криптовалюты. Более чем на 10% подешевели Bitcoin Cash, Litecoin, ChainLink, Stellar Lumens, VeChain, TRON, Filecoin, Terra, PancakeSwap и Dash, тогда как стоимость Ethereum Classic упала почти на 20%. Сейчас ETC стоит менее 90 долларов.
Что касается нашумевшего Dogecoin, ситуацию с этой цифровой валютой лучшей всего описывает известная фраза Тараса Бульбы: «Я тебя породил, я тебя и убью». Благодаря Илону Маску за неделю стоимость Dogecoin выросла более чем вдвое. Ненадолго валюта-мем даже смогла обойти Binance Coin и занять третью строчку после Bitcoin и Ethereum по рыночной капитализации.
реклама
Однако, после шоу Saturday Night Live, цена начала резко падать и сейчас составляет менее 40 центов за штуку. Даже информация о том, что SpaceX запустит миссию в космос, оплаченную криптовалютой Dogecoin, не исправила ситуацию.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила