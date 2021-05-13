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Глава компании Tesla Илон Маск с помощью лишь одной публикации в социальной сети Twitter смог обрушить стоимость Bitcoin и других цифровых валют. Для этого ему было достаточно лишь написать о том, что Tesla не будет принимать Bitcoin в качестве оплаты при покупке электромобилей. Главной причиной, по словам Маска, является беспокойство за окружающую среду.

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После этого стоимость всех основных криптовалют пошла вниз. На момент написания статьи цена Bitcoin составляет менее 49 900 долларов за одну монету, хоть чуть раньше она опускалась почти до 47 500 долларов. Ethereum подешевел до 3 745 долларов, а цена Binance Coin пробила отметку 600 долларов.

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Падают в цене и другие криптовалюты. Более чем на 10% подешевели Bitcoin Cash, Litecoin, ChainLink, Stellar Lumens, VeChain, TRON, Filecoin, Terra, PancakeSwap и Dash, тогда как стоимость Ethereum Classic упала почти на 20%. Сейчас ETC стоит менее 90 долларов.

Что касается нашумевшего Dogecoin, ситуацию с этой цифровой валютой лучшей всего описывает известная фраза Тараса Бульбы: «Я тебя породил, я тебя и убью». Благодаря Илону Маску за неделю стоимость Dogecoin выросла более чем вдвое. Ненадолго валюта-мем даже смогла обойти Binance Coin и занять третью строчку после Bitcoin и Ethereum по рыночной капитализации.

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Однако, после шоу Saturday Night Live, цена начала резко падать и сейчас составляет менее 40 центов за штуку. Даже информация о том, что SpaceX запустит миссию в космос, оплаченную криптовалютой Dogecoin, не исправила ситуацию.