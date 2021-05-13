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В начале этого года стало известно о новой политике конфиденциальности в мессенджере WhatsApp. Правила должны были вступить в силу ещё в феврале, но из-за массового недовольства со стороны пользователей нововведения отложили наконец весны. 15 мая правки всё-таки вступят в силу, а всем пользователям, которые не захотят их принимать, WhatsApp существенно ограничит функциональность аккаунтов.

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Сервис обмена мгновенными сообщениями принадлежит американской Facebook. Согласно новой политике конфиденциальности, приложение будет передавать ряд личных данных материнской компании. Новые правила обеспечивают мессенджеру доступ к номеру телефона и списку контактов пользователями. Кроме того, вместе с регистрационными данным абонента Facebook получит доступ к транзакциям, которые выполнились через Facebook Pay и магазины WhatsApp.

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Естественно, такие нововведения не могли прийтись по душе пользователям. Но вскоре им всё же придётся согласиться с новой политикой конфиденциальности или отказаться от мессенджера, так как WhatsApp намерен существенно ограничить возможности учётных записей.

Сервис будет несколько недель присылать пользователям уведомления о необходимости принять нововведения с возможностью отклонения. Однако, в будущем напоминание нельзя будет отключить. Разработчики WhatsApp заявили об отсутствии планов по удалению учётных записей несогласных пользователей. При этом прочитать сообщение, прослушать аудио, посмотреть видео, ответить или перезвонить можно будет только после принятия обновления.

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Кроме того, в будущем такие аккаунты перестанут получать входящие сообщения и звонки. В отношении этих учётных записей будут действовать правила для неактивных аккаунтов, которыми предусмотрено удаление через 120 нет бездействия вместе с резервными копиями без возможности восстановления истории переписки.