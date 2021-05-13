Видеокарты Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT получат Navi 23 и 8 ГБ памяти
На форуме Chiphell появились скриншоты из утилиты GPU-Z, на которых показаны технические характеристик двух ещё неанонсированных графических ускорителей компании AMD. Речь идёт о видеокартах Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT.
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Грядущие новинки будут построены на базе видеочипа Navi 23 и получат по 8 ГБ памяти стандарта GDDR6. Разрядность шины – 128 бит, что ограничит производительность видеокарт в добыче цифровых валют. Но скорее всего, избежать дефицита им всё равно не удастся. Также из общего отметим поддержку PCI Express 4.0 x8 и Direct 12.
Чипы для ускорителей будут поставлять южнокорейские компании. Для Radeon RX 6600 XT – Samsung, а для Radeon RX 6600 – SK Hynix. Navi 23 выполняется по нормам 7-нанометрового технологического процесса. GPU в Radeon RX 6600 XT будет иметь 2 048 потоковых процессоров, 128 текстурных блоков и 32 блока растеризации. Частота чипа составит 1 692 МГц по умолчанию.
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Navi 23 для Radeon RX 6600 обзаведётся 1 792 потоковыми процессорами. Блоков рендеринга тоже будет предусмотрено 32, тогда как число текстурных блоков будет уменьшено до 112. Частоты видеочипа в утилите не указаны.
Официальная стоимость грядущих видеокарт пока что не уточняется. По предварительным данным, старшая версия будет стоить не более 300 долларов. Анонс Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT ожидается на мероприятии Computex 2021. Выставка будет проходить с 1 по 4 июня в столице Тайваня.
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