Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi анонсировала новые полностью беспроводные наушники, которые имеют дизайн в стиле Apple AirPods Pro, но стоят примерно в два с половиной раза дешевле. В будущем новая серия FlipBuds должна заменить линейку TWS-решений Mi Air, в рамках которой производитель давно выпускает популярные недорогие наушники.

реклама

Для запуска новой линейки китайская компания даже создала отдельную лабораторию со специальной камерой с отсутствием эхо. На неё потратили 1,5 млн долларов. Новинку протестировало более 2,5 тысячи человек. В рамках тестов наушники прошли через 5 000 ушей и претерпели 20 изменений конструкции для повышения комфорта при длительном использовании.

анонсы и реклама 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой 10Tb WD за 60 990р - новые цены на харды

Xiaomi FlipBuds Pro оснащаются тремя микрофонами. Один используется для разговоров, а ещё два отвечают за восприятие звука сзади и спереди. В наушниках установлен чип Qualcomm QCC515, за счёт которого разработчикам удалось реализовать трёхрежимную систему активного шумоподавления. Она снижает шум на 40 дБ. Также производителем заявлена поддержка кодеков AAC, SBC и Qualcomm aptX.

реклама

Наушники обзавелись режимом сниженной задержки при просмотре видео. Но пока что работает он лишь с несколькими моделями китайской компании. В данный момент в список поддерживаемых вошли флагманы Xiaomi Mi 11 / 11 Pro / 11 Ultra, Xiaomi Mi 10 / 10 Pro / 10 Ultra, Redmi K40 / K40 Pro, Redmi K30S / K30 Pro и бюджетник Redmi Note 9. В будущем перечень устройств будет расширен. Синхронизация со смартфонами выполняется по протоколу Bluetooth 5.2

Xiaomi FlipBuds Pro получили 11-миллиметровые излучатели с сопротивлением 16 Ом и эластичной диафрагмой. Ёмкость аккумулятора наушников и зарядного кейса китайская компания не раскрыла. Время автономной работы при активации системы шумоподавления составляет 5 часов, а без неё – 7 часов. Кейс продлевает автономность до 22 часов и 28 часов соответственно. На футляре есть индикатор заряда, а сам он заряжается беспроводным путём или через порт USB-C.

Китайская компания до презентации пообещала, что новинка не будет уступать Apple AirPods Pro по функциональности, но окажется намного дешевле. В России наушники компании Apple оценили в 24 990 рублей. Рекомендованная производителем стоимость Xiaomi FlipBuds Pro составила 125 долларов или 9 300 рублей. Но пока новинка доступна только в Китае.