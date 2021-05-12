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Американская компания запустила большую распродажу игр для ПК и консолей Xbox. В рамках акции можно со скидкой приобрести многие популярные проекты, включая некоторые новинки. Например, Assassin’s Creed Valhalla с учётом 35-процентной скидки стоит 39 долларов.

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Любители спортивных симуляторов могут обратить внимание на FIFA 21. Издание Champions Edition подешевело на 70% и стоит 24 доллара. Стандартное издание временно упало в цене на 65% и стоит 21 доллар вместо 60 долларов. Правда, они уже включены в подписку Game Pass Ultimate. Хоккейный симулятор NHL 21 стоит 24 доллара, как и UFS 4.

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Фанатам Need for Speed тоже будет что приобрести на распродаже. Например, NFS Hot Pursuit Remastered обойдётся в 20 долларов со скидкой 50%. NFS Payback Deluxe Edition стоит лишь 6 долларов со скидкой 80%, а NFS Heat – около 18 долларов вместо 70 долларов.

Менее чем за 7 долларов можно приобрести легендарный файтинг Mortal Kombat X. По акции цена снижена на 67%. Одиннадцатая часть в течение пяти дней предлагается за 20 долларов вместо 50 долларов. При этом за 40 долларов можно приобрести сразу Mortal Kombat 11 Ultimate с дополнительной сюжетной кампанией Aftermath вместе с игрой Injustice 2.

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Также отметим Red Dead Redemption 2 за 27 долларов вместо 60 долларов, Control за 20 долларов вместо 40 долларов, Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition за 20 долларов вместо 80 долларов и Immortals Fenyx Rising за 30 долларов с учётом 50-процентной скидки.

Распродажа продлится до 17 мая 2021 года, но даже после этого некоторые игры всё ещё будут доступны со скидкой. Всего по акции Microsoft предлагает более двух с половиной сотен проектов. Со всеми можно ознакомиться по этой ссылке.