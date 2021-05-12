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Компания MediaTek стала лидером на рынке мобильных процессоров по итогам 2020 года и сохранила это звание в первом квартале года нынешнего. Успеха ей удалось достичь не в последнюю очередь за счёт выпуска 7-нанометровых мобильных процессоров серии Dimensity, которые ориентированы на недорогие смартфоны с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. В ближайшее время в ассортименте тайваньского производителя появится ещё одна интересная система-на-кристалле. Она будет называться Dimensity 700.

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Мобильный процессор уже был замечен в базе данных программного обеспечения AnTuTu. Вместе с 6-нанометровыми Dimensity 1100 и Dimensity 1200 грядущая новинка будет ориентирована на смартфоны среднего класса.

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В AnTuTu чип Dimensity 900 смог набрать 480 000 «попугаев», оказавшись примерно на 10% мощнее в сравнении с Dimensity 820 и Snapdragon 768G, которым бенчмарк в среднем присуждает по 440 000 баллов. Чипы дебютировали в мае прошлого года в моделях Redmi 10X 5G / Pro 5G и Redmi K30 Racing Edition 5G соответственно.

До результата новинки Snapdragon 780G мобильный процессор MediaTek ещё не дотягивает. Мобильная платформа компании Qualcomm, которая дебютировала в марте 2021 года в смартфоне Xiaomi Mi 11 Lite 5G, набирает в AnTuTu порядка 540 000 пунктов.

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Анонс Dimensity 900 может состояться уже в этом месяце, а первые модели на базе новой однокристальной системы в таком случае появятся во второй половине года. Как всегда, смартфоны с мобильным процессором Dimensity появятся в ассортименте Xiaomi, OPPO, vivo, Realme и, возможно, Huawei.