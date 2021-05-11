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Финская компания HMD Global под брендом Nokia в прошлом месяце представила несколько смартфонов разных ценовых сегментов. Две новинки уже поступили в продажу на российском рынке. Они называются Nokia C20 и Nokia G10.

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Nokia C20 – более дешёвая модель, которая работает на базе операционной системы Android 11. Правда, речь идёт об упрощённой версии Go Edition. В смартфоне установлен дисплей IPS формата HD+ размером 6,52 дюйма по диагонали с плотностью точек менее 270 пикселей на дюйм.

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Аппаратной основной служит однокристальная система Unisoc SC9863A. Она выполняется по 28-нанометровой технологии и имеет пиковую частоту 1,6 ГГц. К слову, процессоры Unisoc уже догоняют чипы Kirin на рынке мобильных SoC.

Nokia C20 оснащается 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти в начальной модификации. В топовой комплектации объёмы увеличиваются в два раза. Кроме того, расширить хранилище можно картой microSD. За автономность новинки отвечает аккумулятор ёмкостью 3 000 мА*ч без быстрой зарядки.

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Смартфон оборудован двумя 5-мегапиксельными камерами, micro-USB, выходом под наушники и навигационным модулем GPS. Также отметим адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi с поддержкой полосы 2,4 ГГц. NFC и сканер отпечатков пальцев отсутствуют.

Nokia G10 – это уже более интересное решение на процессоре Helio G25. 12-нанометровый чипсет работает на частоте от 1,5 ГГц до 2,0 ГГц в паре с 4 ГБ оперативки и накопителем на 64 ГБ. Зарядная ёмкость аккумулятора составляет 5 050 мА*ч.

Смартфон тоже получил HD+ дисплей IPS размером 6,52 дюйма по диагонали. При этом площадь полезного пространства за счёт уменьшения рамок увеличилась с 77,5% до 81,9%. При идентичных экранах старшая версия оказалась на 5 мм ниже и почти на 2 мм тоньше.

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Разрешение основной камеры составляет 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 8 Мп. Nokia G10 тоже остался без NFC и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. Зато появились сканер отпечатков пальцев на правом торце и симметричный разъём USB-C. Смартфон обзавёлся выходом под наушники, радиприёмником и защитой от брызг. Работает он на базе полноценной операционной системы Android 11.

Nokia C20 в начальной модификации памяти стоит 6 990 рублей. Топовый вариант компания оценила в 7 490 рублей. Обе предлагаются в синем цвете. За более дорогой Nokia G10 российским пользователям придётся отдать 10 990 рублей. Он будет доступен в пурпурной и синей расцветках корпуса.