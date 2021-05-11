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Уже завтра, 12 мая 2021 года, тайваньская компания ASUS представит смартфоны нового поколения в рамках серии ZenFone. После трёх модификаций игровой модели ROG Phone 5 производитель выпустит ещё две новинки на базе мобильного процессора Snapdragon 888. Они будут называться ASUS ZenFone 8 и ZenFone 8 Flip. Все основные характеристики флагманов уже известны, а накануне премьеры в Сети появилась информация о ценах стандартного издания.

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Как и предполагалось, ASUS ZenFone 8 всё-таки будет доступен в модификации с 16 ГБ оперативной памяти. Вместимость накопителя составит 256 ГБ. Купить смартфон нового поколения в максимальной версии можно будет за 799 евро или 970 долларов.

В базовой конфигурации грядущая новинка будет комплектоваться 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, хотя ранее была информации о версии с 6 ГБ ОЗУ. Как бы то ни было, стоимость смартфона составит в Европе 699 евро или 850 долларов.

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Помимо начальной и максимальной модификаций будет предусмотрен ещё один вариант. Так, за 749 евро или 910 долларов пользователи смогут купить ASUS ZenFone 8 в Европе с 8 ГБ оперативки и встроенным хранилищем вместимостью 256 ГБ.

Заметим, что iPhone 12, с которым намерена конкурировать грядущая новинка, в Европе стоит намного дороже. Например, в Италии, Германии и Франции даже начальная версия с 64 ГБ встроенной памяти стоит дороже, чем ASUS ZenFone 8 с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Так, цена составляет 839 евро (1 020 долларов), 899 евро (1 090 долларов) и 909 евро (1 115 долларов) соответственно.

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Более того, даже за iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым дисплеем в Италии и во Франции в модификации с 64 ГБ ПЗУ нужно отдать больше – 839 евро (1 020 долларов) и 809 евро (980 долларов) соответственно. В Германии он тоже стоит 799 евро (970 долларов).

Напомним, что ASUS ZenFone 8 вместе с процессором Snapdragon 888 получит аккумулятор ёмкостью 4 000 мА*ч с 30-ваттной зарядкой по проводу, Super AMOLED дисплей диагональю 5,92 дюйма с поддержкой частоты обновления 120 Гц и основную камеру разрешением 12 + 64 Мп. Также отметим стереодинамики, выход для гарнитуры, защиту от воды и операционную систему Android 11 с оболочкой ZenUI.