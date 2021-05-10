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В конце апреля этого года Xiaomi анонсировала первый геймерский смартфон под брендом Redmi. Он называется Redmi K40 Gaming Edition. Это первая модель производителя, которая получила прошивку MIUI 12.5 сразу из коробки. После премьеры стало известно, что смартфон не поддерживает установку сервисов Google, но это будет исправлено в глобальной версии новинки.

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Ранее предполагалось, что на мировой рынок Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition поступит как POCO F3 GT. Но сейчас стало известно о том, что международная версия смартфона будет отличаться от китайской процессором. В оригинальной модели установлена 6-нанометровая однокристальная система Dimensity 1200 с частотой до 3,0 ГГц и графикой Mali-G77 MC9. В свою очередь POCO F3 GT будет оборудован другим 6-нанометровым мобильным процессором MediaTek – Dimensity 1100. Он имеет такой же видеоускоритель, но пиковая частота CPU составляет 2,6 ГГц.

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Остальные параметры сохранятся. Это значит, что POCO F3 GT будет оснащён 6,67-дюймовой панелью OLED с частотой обновления 120 Гц, боковым биометрическим сенсором, аккумулятором на 5 065 мА*ч с 65-ваттной быстрой зарядкой и получит защиту от воды класса IP53.

Разрешение основной камеры составит 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 16 Мп. В арсенал смартфона также войдут механические кнопки на правом торце корпуса, стереодинамики JBL и все основные интерфейсы, кроме разъёма для наушников.

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Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition в Китае доступен в модификациях с 6-12 ГБ оперативки и встроенным накопителем вместимостью 128-256 ГБ. Стоимость составила 310-420 долларов. А вот POCO F3 GT на глобальном рынке будет стоить значительно дешевле. В начальной комплектации смартфон предложит пользователям хранилище, рассчитанное на 128 ГБ, в паре с 6 ГБ оперативной памяти по цене 240 долларов. В продажу грядущая новинка тоже поступит с предустановленной операционной системой Android 11 и оболочкой MIUI 12.5 поверх неё.