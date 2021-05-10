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Nokia опубликовала список смартфонов, которые получат Android 11

Во втором квартале обновление получат семь устройств, а в третьем - ещё три.
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Финско-китайская компания HMD Global несколько лет уже выпускает смартфоны под брендом Nokia. Подавляющее большинство устройств работает на базе стоковой операционной системы Android, поскольку телефоны выпускаются в рамках программы Android One. Но несмотря на это, у HMD Global есть проблемы с выпуском Android 11. Недавно компания извинилась за то, что вовремя на разослала одиннадцатую ревизию «зелёного робота» и опубликовала новый график распространения апдейтов.

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Шесть моделей компании получили операционную систему Android 11 в первом квартале этого года. Это бюджетные смартфоны Nokia 2.2, Nokia 2.3, Nokia 3.2, а также середняки Nokia 8.1 и Nokia 8.3. К слову, последняя модель – это именно то устройство, которое должно было появиться в фильме о Джеймсе Бонде. Её релиз переносили вместе с выходом картины в прокат в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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Ещё семь смартфонов компания намерена обновить до Android 11 в течение текущего квартала. В рамках второй волны HMD Global в первую очередь сконцентрируется на смартфонах бюджетного ценового сегмента. Одиннадцатая ревизия операционной системы от Google станет доступна для Nokia 1.3, Nokia 1.4, Nokia 1 Plus, Nokia 2.4, Nokia 3.4, а также для моделей среднебюджетного класса Nokia 5.3 и Nokia 5.4.

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Единственный флагман HMD Global начиная с 2019 года тоже получит операционную систему Android 11. Речь идёт о модели Nokia 9 PureView, которую представили на выставке Mobile World Congress 2019. Она получила пятимодульную основную камеру разрешением 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп. При этом все пять модулей имеют идентичное фокусное расстояние, а три из них являются монохромными.

Вместе с Nokia 9 PureView операционную систему Android 11 получат в течение третьего квартала ещё два смартфона компании. Так, третья волна захлестнёт модели среднебюджетного уровня Nokia 6.2 и Nokia 7.2, которые были представлен осенью 2019 года.

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