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Практически каждый день в Сети появляются новые видео, в которых показана работа смартфонов компании Huawei на базе операционной системы HarmonyOS 2.0. Стабильная версия программного обеспечения до сих пор ещё не была выпущена. Но на выходных китайский производитель решил расширить список моделей, для которых доступна последняя бета-версия ОС для разработчиков. HarmonyOS 2.0 Mobile Developer Beta 3 уже появилась на 26 устройствах компании из Шэньчжэня.

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Тестировать операционную систему производитель из Поднебесной начал спустя примерно три месяца после её анонса. В декабре 2020 года первую бета-версию для разработчиков получили владельцы флагманских смартфонов семейств Huawei Mate 30 и Huawei P40. Спустя пять месяцев после этого третья бета-версия HarmonyOS 2.0 вышла на 19 устройств.

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Ранее мы писали, что протестировать программное обеспечение помимо владельцев флагманов Huawei Mate 30 и Huawei P40 можно на смартфонах семейства Huawei Mate 40 и на сгибаемом устройстве Huawei Mate X2, которое был недавно представлено. Кроме того, третья Beta стала доступна для планшетов Huawei MatePad 4G/5G и для телевизоров Huawei Smart Screen / Smart Screen S.

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Теперь компанию всем им составили ещё семь гаджетов, включая один планшетный компьютер. Речь о третьем представителе серии MatePad. Он называется Huawei MatePad 10.8. Устройство оборудовано процессором Kirin 990 и было представлен в середине лета прошлого года.

Что касается смартфонов, здесь китайская компания решила уделить внимание серии nova, выпустив HarmonyOS 2.0 Mobile Developer Beta 3 для шести моделей трёх последних поколений. Повезло владельцам Huawei nova 6 и nova 6 5G на Kirin 990 4G и Kirin 990 5G соответственно. Оба были анонсированы в конце 2019 года.

Также в списке Huawei nova 7, nova 7 Pro, nova 8 и nova 8 Pro. Все четыре смартфона были представлены в 2020 году. Седьмое поколение появилось в апреле, а восьмое – в декабре. Несмотря на то, что между анонсом прошло восемь месяцев, все четыре девайса оснащены однокристальной системой Kirin 985.

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В завершение добавим, что обнадёживающие новости продолжают приходить из Китая. Там всё больше пользователей сообщают о том, что им удалось установить Google Mobile Services после перехода с EMUI 11 на операционную систему HarmonyOS 2.0. Китайцы уточняют, что весь софт, включая магазин программного обеспечения Google Play, работает адекватно. Но при этом никто из установивших HarmonyOS 2.0 не указывает, функционирует ли Google Pay.