OPPO выпустила недорогие телевизоры диагональ 43”, 55” и 65” по цене от 280 долларов
Китайская компания OPPO хочет укрепить свои позиции на рынке умных телевизоров. Для этого она выпустила три модели в рамках серии OPPO Smart TV K9. Новинки оснащены панелями размером от 43 дюймов до 65 дюймов по диагонали и работают на базе фирменного программного обеспечения ColorOS TV 2.0.
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Между телевизорами есть немного общего. Все три модели оборудованы однокристальной системой MT9652. Процессор компании MediaTek получил четыре вычислительных ядра и работает в паре 2 ГБ оперативной памяти. В арсенале всех новинок есть адаптеры Wi-Fi с поддержкой частот 5 ГГц / 2,0 ГГц и Bluetooth 5.0, интерфейсы Ethernet, HDMI и USB, а пульт дистанционного управления с поддержкой Bluetooth входит в комплект поставки.
43-дюймовый телевизор оборудован матрицей Full HD с разрешением 1 080 x 1 920 точек. Экран имеет яркость 230 нит и углы обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали. Акустическая система представлена двумя динамиками мощностью по 10 Вт. Вместимость встроенного флеш-модуля для установки приложений составляет 8 ГБ.
В телевизорах диагональю 55 дюймов и 65 дюймов используются панели формата 4K ULTRA HD с разрешением 2 160 x 3 840 пикселей. Матрицы поддерживают стандарт HDR10+. Углы обзора по вертикали и горизонтали тоже составляют 178 градусов. Производителем отмечаются 93-процентный охват цветовой гаммы DCI/P3 и яркость 300 нит. Вместимость внутреннего накопителя составила 16 ГБ, а мощность каждого динамика увеличена до 15 Вт.
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43-дюймовая панель OPPO Smart TV K9 обойдётся в 280 долларов. Телевизор диагональю 55 дюймов китайская компания оценила в 310 долларов. За модель Smart TV K9 с матрицей диагональю 65 дюймов придётся отдать 510 долларов.
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