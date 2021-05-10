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После непродолжительных каникул, на которые Xiaomi ушла в связи с майскими праздниками, китайская компания возвращается к работе. Производитель продолжает рассылку обновлений программного обеспечения MIUI 12.5. В рамках программы Closed Beta новую версию фирменной оболочки получило три десятка смартфонов.

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Ранее из программы Closed Beta ушли три модели 2019 года Xiaomi Mi CC9e, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Все они работали на базе операционной системы Android 10. Для них поддержка завершилась в конце прошлого месяца, но стабильную прошивку ещё получат. Теперь все смартфоны, которые принимают участие в программе закрытого бета-тестирования, имеют в качестве программной платформы одиннадцатую ревизию «зелёного робота».

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Актуальная версия прошивки имеет номер v21.5.7, то есть была выпущена 7 мая 2021 года. Без обновления китайская компания оставила только один смартфон – Xiaomi Redmi K40. Последней в настоящее время версией прошивки для доступного флагмана на процессоре Snapdragon 870 является сборка от 28 апреля 2021 года. В отличие от Redmi K40 старшие версии Pro и Pro+ получили MIUI 12.5 Closed Beta.

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MIUI 12.5 Closed Beta доступна для всех смартфонов семейств Redmi Note 8, Redmi Note 9 (китайская линейка), Redmi K20 и Redmi K30. Также компания добавила в программу Closed Beta недавнюю новинку Xiaomi Mi 11 Lite 5G на процессоре Snapdragon 780G. Версия с поддержкой 4G пока что осталась без MIUI 12.5.

Все флагманы 2020 и 2021 годов тоже в списке: Xiaomi Mi 10 / Mi 10S, Mi 10 Pro / Ultra, Mi 11 и Mi 11 Pro / Ultra. Семейство Xiaomi Mi CC9 также получило прошивку MIUI 12.5 от 7 мая 2021 года. Напомним, сегодня мы писали, что китайская компания может возродить серию Colorful and Creative, которая появилась в 2019 году, но дольше первого поколения не прожила.

Что касается доступных смартфонов, отметим прошлогодних субфлагманов Xiaomi Mi 10 Lite / Youth, более доступных Redmi 10X 5G / 10X Pro 5G, а также топовые решения Xiaomi Mi 9 / 9 Pro и модель Xiaomi Mi 9 SE, которые были представлены в течение 2019 года.

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Напомним, что китайская версия прошивки MIUI 12.5 не поддерживает установки сервисов Google и не имеет русского языка. Кроме того, для установки оболочки, которая рассылается в рамках программы Closed Beta, требуется иметь разблокированный загрузчик и сторонний режим восстановления.