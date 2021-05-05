Samsung готовит недорогие автономные смартфоны Galaxy M32, Galaxy A22 и Galaxy F22 на Android 11
Южнокорейская компания Samsung готовит к презентации сразу три новых смартфона. Они называются Samsung Galaxy M32, Galaxy A22 и Galaxy F22. Учитывая то, что они являются представителями трёх разных линеек, то и анонсируют их на трёх разных мероприятиях. О сроках выхода и ценах пока что информации нет.
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Samsung Galaxy M32 прошёл тест на производительность в бенчмарке Geekbench 5. Программное обеспечение подтвердило, что будущая новика получит 12-нанометровый мобильный процессор Helio G80 от компании MediaTek. Идентичная однокристальная система используется в Galaxy A32 4G. Также известно, что смартфон будет оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 6 000 мА*ч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки.
О Samsung Galaxy A22 и Galaxy F22 информации пока что ненамного больше. Обе модели будут оснащаться тройной основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп без телеобъектива и 13-мегапиксельной фронталкой. Ёмкость встроенной батареи тоже составит по 6 000 мА*ч.
Samsung Galaxy A22 получит поддержку мобильных сетей пятого поколения за счёт использования однокристальной системы Dimensity 700. Она выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. Идентичный мобильный процессор установлен в Xiaomi Redmi Note 10 5G, который стоит от 199 евро.
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Samsung Galaxy F22 не будет поддерживать сетей стандарта 5G, но модель мобильного процессора не уточняется. Все три смартфона южнокорейской компании получат поддержку технологии Near Field Communication, выход для проводной гарнитуры, порт USB-C, дисплей с каплевидным вырезом и операционную систему Android 11 в основе программного обеспечения One UI 3.1.
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