Британские морпехи протестировали реактивный ранец
Время от времени в Сети появляются видео, как люди летают в США на реактивном ранце. Иногда они пролетают рядом с идущим на посадку самолётом. Но в большинстве случаев речь идёт об энтузиастах. А вот на канале Gravity Industries появился ролик, в котором показано, как джетпак был протестирован отрядом британских морских пехотинцев.
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Реактивный ранец создан компанией Gravity Industries, которая и опубликовала ролик. На видео запечатлено, как морской пехотинец взлетает в воздух с морской лодки с помощью специального костюма. Спустя несколько секунд он приземлился на военный корабль.
В будущем армия и полицейские планируют применять джетпаки для выполнения миссий по быстрому проникновению. Кроме того, Gravity Industries уже сотрудничает с британскими службами скорой помощи, чтобы врачи с помощью реактивных ранцев могли оперативно добираться в отдалённые районы. Например, в горные местности.
Что касается костюма, он был представлен Ричардом Браунингом, главой компании Gravity Industries, несколько лет назад. Ранец имеет четыре реактивных двигателя, суммарная мощность которых составляет 1 000 лошадиных сил. Конструкция позволяет человеку быстро регулировать траекторию и скорость перемещения.
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