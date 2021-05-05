Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Британские морпехи протестировали реактивный ранец

Реактивный ранец создан компанией Gravity Industries.
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Время от времени в Сети появляются видео, как люди летают в США на реактивном ранце. Иногда они пролетают рядом с идущим на посадку самолётом. Но в большинстве случаев речь идёт об энтузиастах. А вот на канале Gravity Industries появился ролик, в котором показано, как джетпак был протестирован отрядом британских морских пехотинцев.

реклама

Реактивный ранец создан компанией Gravity Industries, которая и опубликовала ролик. На видео запечатлено, как морской пехотинец взлетает в воздух с морской лодки с помощью специального костюма. Спустя несколько секунд он приземлился на военный корабль.

В будущем армия и полицейские планируют применять джетпаки для выполнения миссий по быстрому проникновению. Кроме того, Gravity Industries уже сотрудничает с британскими службами скорой помощи, чтобы врачи с помощью реактивных ранцев могли оперативно добираться в отдалённые районы. Например, в горные местности.

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Что касается костюма, он был представлен Ричардом Браунингом, главой компании Gravity Industries, несколько лет назад. Ранец имеет четыре реактивных двигателя, суммарная мощность которых составляет 1 000 лошадиных сил. Конструкция позволяет человеку быстро регулировать траекторию и скорость перемещения.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
48
The Medium: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
7
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
14
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
47
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
24
The Medium: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI
7
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
28

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 28
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 144
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 24
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 47
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi выпустила финальную стабильную прошивку MIUI 12 на 104 актуальных аппарата 2017-2021 годов
13
NVIDIA порекомендовала владельцам видеокарт GeForce оперативно обновить драйверы для своего железа
48
На старте торгов криптовалюты Chia стоимость одной монеты достигала 9 BTC
105
Chia Coin официально запущена: криптовалюта, создавшая дефицит HDD, уже продаётся на биржах
95
54 устройства Samsung получат прошивку One UI 3.5
5
Добыча Chia Coin оказалась в несколько раз выгоднее Эфира, а цены на SSD будут расти – Tomshardware
54
MIUI 13 будет выпущена 25 июня для 80 смартфонов Xiaomi
3
Курс эфира штурмует новые высоты и уже достиг психологической отметки в 3500 USD
75
Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, Redmi Note 7 и ещё 21 смартфон Xiaomi не получат прошивку MIUI 13
8
Первые партии чипов NVIDIA с улучшенным ограничителем хешрейта при майнинге отправлены партнёрам
33
После 27 лет брака Билл Гейтс снова станет холостяком
37
Microsoft повысила производительность ПК и решила проблему с загрузкой CPU в новом патче Windows 10
3
Рост курса Эфириума до $3500 привёл к рекордным потерям инвесторов в размере $530 миллионов
19
78 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 13
+
Лишь 7 % получивших подарки пользователей Epic Games Store впоследствии купили там игру
17
Выход Chia Coin на биржи провалился: монет нет, цена завышена в сотни раз, а торги стоят
34
RockStar Games рассматривали выход GTA VI в 2023 году
9
Бесплатные раздачи в Epic Games Store обходятся в миллионы долларов, но почти не приносят прибыли
12
Дефицит видеокарт заставил геймеров перейти на сверхбюджетную GeForce MX230 – итоги Steam за апрель
26
Новое поколение графических карт Nvidia Lovelace выйдет в 2022 году
26

Популярные статьи

Выбор ждунов APU Ryzen 5 Pro 4650G - раскрываем маленькие секреты встройки Radeon Vega 7
76
Улучшаем интерфейс и дизайн Windows 10 с помощью простых и бесплатных программ
26
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
14
Токен - что это такое простыми словами
12
Основные конкуренты Ethereum
7
Серия F.E.A.R. – таких игр больше не делают
30
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 2 - Tribunal
4
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
48
The Medium: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
7

Сейчас обсуждают

S4JK
20:17
Да, мы уже давно живём в эпоху маректологов и плавающих частот чипов. Верить можно только ватт-метру в розетке.
Процессоры Intel Alder Lake получат возможность отключения ядер разных типов
Foxter
20:16
И у 11900К, по паспорту 125 ватт потребление, но это не так. И у амд тоже самое по паспорту одно на деле совершенно другое.
Процессоры Intel Alder Lake получат возможность отключения ядер разных типов
Foxter
20:13
5800х, в реальности жрёт 148 ватт. 5950х только по паспорту 105 ватт ест.
Процессоры Intel Alder Lake получат возможность отключения ядер разных типов
Alex Zotov
20:12
Русиш швайн тупой недонарод с выжженными мозгами, ублюдки, биомусор подлежащий уничтожению
TDP инженерного образца 16-ядерного Intel Alder Lake-S достигает 228 Вт при частоте 4,6 ГГц
Hacknir
20:11
ДА 250 это тоже не серьезно, у меня такой под систему стоит, в итоге в него влезает еще 1 игра на 120гб (конан эксаилс) и все. Там остаются какие то сопли типо 30-50 гб, это ни о чем, вторая игра кото...
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
nazgulsh
20:10
а ты всегда интересуешься чужими желаниями и при этом считаешь себя нормальным? Ок.. хотя, конечно, это нифига не ок ))
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
Hacknir
20:09
Да ти что. А то я не работаю, ага. Нологи заплоти, квартплату зоплоти, еду купи и...все. зато можно гулять свободно до след зп. Еще мне так нравится, когда в драном тайване или где там это все клепаю...
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
Лакорос
20:06
У меня обновился.
Ошибка Защитника Windows заполняет загрузочный диск Windows 10 тысячами файлов
Hacknir
20:06
просто в голос с этой цены. ну значит подождем торрента.
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
Alex
20:05
наличие оружие, сразу упрощает игру, а когда его в избытке... Помню как кайфовал в ремейке резика 2, что нет патрон, зомбари практически не убиваемые, кайф. Резик 3, куча оружия и игра превратилась в ...
Resident Evil Village будет менее пугающей, чем Resident Evil 7
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем