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В сентябре 2020 года Samsung представила упрощённый флагманский смартфон Galaxy S20 FE. По словам представителей компании, при его создании разработчики ориентировались на пожелания пользователей, что отразилось в названии – приставка FE означает Fan Edition. Сегодня, 5 мая, дебютировала модель Samsung Galaxy S20 FE на процессоре Snapdragon 865.

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Минувшей осенью флагман поступил в продажу в двух модификациях. Версия с однокристальной системой Snapdragon 865 получила поддержку работы в сетях пятого поколения, а вариант на Exynos 990 ограничился возможностью работы в сетях 4G/LTE. Недавно появилась информация о том, что Samsung прекращает производство Galaxy S20 FE на Exynos 990 и выпустит конфигурацию со Snapdragon 865, но без 5G. И вот она дебютировала.

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Смартфон оснащается 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 128 ГБ. Пока что новинка доступна исключительно на малазийском рынке, но в ближайшее время ожидается расширение географии продаж. В Малайзии купить Samsung Galaxy S20 FE можно примерно за 680 долларов.

Отметим, что примерно столько же в России сейчас стоит модификация на Exynos 990 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Со скидкой она продаётся за 51 000 рублей. В конфигурации с 6 ГБ ОЗУ и хранилищем на 128 ГБ Samsung Galaxy S20 FE в России купить можно за 43 000 рублей.

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Больше Samsung Galaxy S20 FE на Snapdragon 865 не отличается от модели, которая вышла девять месяцев назад. Новинка тоже получила 6,5-дюймовую панель Super AMOLED формата FHD+ с частотой обновления 120 Гц, стереодинамики, аккумулятор на 4 500 мА*ч и 32-мегапиксельную селфи-камеру.

Смартфон может похвастаться защитой от воды класса IP68. Тыльная сторона сделана из пластика, рамка – из металла, а спереди установлено стекло. Также отметим выход под наушники, 25-Вт зарядку по проводу, 15-Вт подзарядку беспроводным путём и основную камеру с разрешением 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Новая версия Samsung Galaxy S20 FE поступила в продажу сразу с операционной системой Android 11 и фирменной прошивкой One UI 3.1 в отличие от модели 2020 года, которой актуальное программное обеспечение пришло «по воздуху».