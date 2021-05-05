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Китайская компания Xiaomi наконец-то представит в России свой первый флагманский смартфон нового поколения. Речь о модели Xiaomi Mi 11. Она дебютировала в Китае в последний числах декабря 2020 года. Спустя полтора месяца состоялась презентация международной версии. И вот только сейчас первый флагман на Snapdragon 888 готовится к российскому дебюту.

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Xiaomi Mi 11 есть что предложить помимо 5-нанометровой однокристальной системы Qualcomm. Одна из основных особенностей – WQHD дисплей на базе матрицы OLED с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,81 дюйма. В экран интегрирован биометрический сенсор, способный измерять частоту сердечных сокращений. Сохранится ли такая функциональность в российской версии смартфона, пока что неизвестно, но глобальный вариант её не лишился.



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Модель оборудована основной камерой разрешением 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп без телеобъектива и 20-мегапиксельной фронталкой. Снимать видео можно в 4K с кадровой частотой 60 к/сек или в 8K на скорости 24 к/сек.

В Xiaomi Mi 11 установлен аккумулятор на 4 600 мА*ч с быстрой зарядкой по проводу и беспроводным путём. Мощность составляет 55 Вт 50 Вт соответственно. В первом случае полностью батарея заряжается за 45 минут, во втором – за 53 минуты. Также отметим стереозвук, стекло Gorilla Glass пятого поколения сзади и седьмого поколения спереди, NFC и Wi-Fi 6.

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Флагман нового поколения в Китае поступил в продажу с прошивкой MIUI 12 на базе операционной системы Android 11 и уже обновился до MIUI 12.5. Есть небольшая вероятность, что в России модель появится на рынке с предустановленной оболочкой MIUI 12.5.

Xiaomi Mi 11 будет представлен в России 13 мая 2021 года. Презентация стартует в 20:00 МСК. Компания обещает анонсировать серию Mi 11, то есть мы можем увидеть несколько смартфонов. Поскольку мероприятие называется «Магия кино», именно стандартное издание станет гвоздём программы, т.к. оно продвигается под этим слоганом во всех странах. То есть версии Ultra мы не увидим. Также не стоит ждать анонса Xiaomi Mi 11X / 11X Pro и Mi 11 Pro.

Вероятно, вместе с Xiaomi Mi 11 в России дебютируют версия Lite с поддержкой 4G и/или 5G, а также доступный флагман Mi 11i, который является европейской версией модели Redmi K40 Pro+. О ценах пока что информации нет. Напомним, в Европе герой заметки стоит 749-799 евро в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а цена версии с 256 ГБ хранилища составляет 799-899 евро. Xiaomi Mi 11 Lite 4G можно купить минимум за 299 долларов, Mi 11 Lite 5G стоит от 399 евро, а Mi 11i – от 649 евро.