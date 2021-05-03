Презентация MIUI 13 состоится в конце июня
Китайская компания Xiaomi в апреле 2020 года представила прошивку MIUI 12. К концу прошлого года производитель должен был анонсировать программное обеспечение MIUI 13, но вместо этого мы получили MIUI 12.5. Несмотря на номер, компания не называет оболочку промежуточной, а позиционирует в качестве полноценной новой прошивки.
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До сих пор глобальную MIUI 12.5 не получил ни один смартфон Xiaomi, при том, что её анонс состоялся в феврале этого года, а старт распространения был запланирован на начало апреля. В Китае ситуация ненамного лучше. Там оболочку анонсировали в конце декабря прошлого года. Спустя более чем четыре месяца апдейт пришёл примерно на дюжину устройств.
Не самые высокие темпы распространения программного обеспечения производитель из Поднебесной объясняет тем, что разработчики одновременно трудятся сразу над несколькими версиями прошивки, включая MIUI 13. Её анонс состоится уже в следующем месяце. По предварительной информации, Xiaomi представит новую ревизию фирменной оболочки 25 июня 2021 года.
В настоящее время нет никакой информации о том, какие смартфоны получат MIUI 13. При этом без обновления останутся модели Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Xiaomi Mi CC9e. Всё дело в том, что следующая прошивка будет построена на базе операционной системы Android 11, тогда как перечисленные выше устройства не будут обновлены с Android 10 до Android 11. Кроме того, они в конце прошлого месяца перестали принимать участие в программе тестирования программного обеспечения MIUI.
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Также не получат MIUI 13 флагманские смартфоны трёхлетней давности, которые работают на прошивке MIUI 12.5. Это модели на процессоре Snapdragon 845, анонсированные в течение 2018 года – Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Fingerprint Edition, Mi MIX 3 и Mi MIX 2S.
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