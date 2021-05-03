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Китайская компания Xiaomi в апреле 2020 года представила прошивку MIUI 12. К концу прошлого года производитель должен был анонсировать программное обеспечение MIUI 13, но вместо этого мы получили MIUI 12.5. Несмотря на номер, компания не называет оболочку промежуточной, а позиционирует в качестве полноценной новой прошивки.

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До сих пор глобальную MIUI 12.5 не получил ни один смартфон Xiaomi, при том, что её анонс состоялся в феврале этого года, а старт распространения был запланирован на начало апреля. В Китае ситуация ненамного лучше. Там оболочку анонсировали в конце декабря прошлого года. Спустя более чем четыре месяца апдейт пришёл примерно на дюжину устройств.

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Не самые высокие темпы распространения программного обеспечения производитель из Поднебесной объясняет тем, что разработчики одновременно трудятся сразу над несколькими версиями прошивки, включая MIUI 13. Её анонс состоится уже в следующем месяце. По предварительной информации, Xiaomi представит новую ревизию фирменной оболочки 25 июня 2021 года.

В настоящее время нет никакой информации о том, какие смартфоны получат MIUI 13. При этом без обновления останутся модели Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Xiaomi Mi CC9e. Всё дело в том, что следующая прошивка будет построена на базе операционной системы Android 11, тогда как перечисленные выше устройства не будут обновлены с Android 10 до Android 11. Кроме того, они в конце прошлого месяца перестали принимать участие в программе тестирования программного обеспечения MIUI.

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Также не получат MIUI 13 флагманские смартфоны трёхлетней давности, которые работают на прошивке MIUI 12.5. Это модели на процессоре Snapdragon 845, анонсированные в течение 2018 года – Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Fingerprint Edition, Mi MIX 3 и Mi MIX 2S.