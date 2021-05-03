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Менее чем за два года американские власти ввели четыре раунда санкций против китайской компании Huawei. В 2019 году, несмотря на потерю доступа к Google Mobile Services, Huawei удавалось удерживать позиции. В первую очередь за счёт домашнего рынка, где сервисы Google не работают и без санкций.

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Тем не менее сейчас у компании даже на местном рынке большие проблемы. Пользователи сообщают, что в большинстве фирменных магазинов Huawei почти не осталось смартфонов. Во всех официальных магазинах в Китае в наличии остаётся только пара моделей.

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Представители компании признают, что американские санкции смогли нанести непоправимый урон по Huawei. Сейчас главная задача мобильного подразделения – просто постараться выжить. Другие направления деятельности испытывают не такие существенные проблемы.

Недавно Huawei опубликовала финансовый отчёт по итогам 2020 года. Как оказалось, суммарная выручка компании хоть и упала почти на 17%, составив порядка 23,5 млрд долларов, чистая прибыль выросла почти на 20%. Если в базисном периоде прибыль составила 2,05 млрд долларов, то в отчётном этот показатель увеличился до 2,5 млрд долларов.

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Что касается российского рынка, то здесь ситуация не такая плачевная, как в Китае, но дела обстоят тоже не лучшим образом. На официальном сайте Huawei числится два десятка смартфонов разных годов выпуска. Однако, Huawei Y5, Y5 Lite, Y6s, Y6, Y6p, P40 Lite, P30, P30 Pro, Mate Xs, Mate 30 Pro и nova 5T уже не продаются.

А купить в России в официальном магазине пока можно только несколько бюджетников и флагманы Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro Plus и Mate 40 Pro. Их стоимость составляет 44 999 рублей, 64 999 рублей, 99 999 рублей и 89 999 рублей соответственно.

У партнёров всё примерно так же. Например, в магазине «Ситилинк» в наличии остаётся только 12 смартфонов. Большинство из них – бюджетники стоимостью от 10 000 рублей до 20 000 рублей. В наличии осталось только два флагмана. Это Huawei P40 и Huawei P40 Pro+. Их цена составляет 43 990 рублей и 98 990 рублей соответственно.