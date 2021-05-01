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Слухи о том, что Samsung закроет линейку Galaxy Note ходили давно. В конце лета прошлого года южнокорейская компания анонсировала модель Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Она станет последним представителем легендарной серии. Сейчас в России смартфон продаётся со скидкой.

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Главной особенностью моделей серии Galaxy Note является поддержка стилуса. В смартфоне нынешнего поколения он тоже присутствует. И в отличие от других решений на рынке, в герое заметки предусмотрено отверстие в корпусе для него. Несмотря на это, защита от воды по стандарту IP68 никуда не делась.

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Samsung Galaxy Note 20 Ultra купить можно в двух модификациях памяти. В базе модель предлагает пользователям накопитель вместимостью 256 ГБ в паре с 8 ГБ оперативной памяти. В магазине «Ситилинк» модель доступна по цене 79 990 рублей вместо 99 990 рублей.

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В топовой конфигурации флагман 2020 года оснащается 512 ГБ ПЗУ, а объём оперативки увеличен до 12 ГБ. Цена упала уже со 119 990 рублей до 104 990 рублей. Заметим, что в среднем по России стоимость смартфона в зависимости от комплектации составляет 79 000 рублей или 110 000 рублей.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra несёт на борту однокристальную систему Exynos 990 и аккумулятор на 4 500 мА*ч с быстрой зарядкой мощность 25 Вт или 15 Вт. На лицевой стороне установлен дисплей 3K с частотой обновления 60-120 Гц с круглым отверстием под 10-мегапиксельную фронталку.

Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 12 Мп + 12 Мп. Компания отказалась от 100-кратного программного зума, которым обладала модель Galaxy S20 Ultra. А вот поддержку 8K UHD решили сохранить. Также есть 4K при 60 к/сек.

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Из прочих параметров Samsung Galaxy Note 20 Ultra можно отметить NFC, стереозвук и операционную систему Android 11. Она дополняется проприетарной надстройкой южнокорейской компании под названием One UI 3.1.